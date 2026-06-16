香港國際機場5月客運量升10%　達美航空6月恢復洛杉磯香港航線

機場管理局周一（15日）公布，香港國際機場5月份共接待旅客534萬人次，飛機起降量達33,655架次，分別同比上升10.2%及3.6%；貨運量則同比增加3%。至43.5萬公噸。機管局表示，5月份整體客運量上升主要由轉機 / 過境旅客的雙位數增幅帶動，其次為訪港旅客。



香港快運航空今（10日）遷往至2號客運大樓。（湯致遠攝）

辦理登機手續及行李寄艙服務設置於U行段。（湯致遠攝）

運輸及物流局局長陳美寶和香港快運航空為旅客送上精美禮品。（湯致遠攝）

機管局表示，在中國內地勞動節「黃金周」假期期間，5月1日單日客運量達到204,000人次。按地區劃分，大部分市場於5月份均錄得客運量增長，其中以中國內地、日本及東南亞表現最佳。

整體貨運量上升主要受轉口貨運帶動，同比跳升23.2%，其次為進口貨運，增加1.2%。各地區貨運表現好壞參半，中國內地及東南亞地區的增長抵銷了印度等市場的跌幅；中東地區於5月份錄得溫和增長，是自3月衝突爆發以來首次錄得升幅。

機管局表示，香港國際機場的全球航線網絡進一步拓展，美國達美航空恢復了往來香港與洛杉磯的航線，自6月8日起每周提供七對航班，鞏固香港國際機場與北美地區的聯繫。太陽富國航空及香港航空則於5月分別開通了往來越南富國島和蘭州的新航線。

美國達美航空恢復了往來香港與洛杉磯的航線，自6月8日起每周提供七對航班往返兩地。圖為6月8日清晨達美DL89航班抵達香港國際機場，獲以航空界最高禮儀「水門禮」迎接。（美國達美航空圖片）

達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）（左六）、美國駐香港及澳門總領事伊珠麗（Julie Eadeh）（左五）、香港機場管理局企業發展執行總監何達（左四）及洛杉磯旅遊局全球旅遊發展副總裁藍若菲（Rofia Larsson）（左二）於香港國際機場離境閘口主持剪綵儀式。（美國達美航空圖片）

美國達美航空恢復了往來香港與洛杉磯的航線，自6月8日起每周提供七對航班往返兩地。圖為達美至臻商務艙。（美國達美航空圖片）

今年首五個月客運量同比躍升12.5%，至2,770萬人次；而飛機起降量則同比上揚4.8%，至168,745架次；與去年同期相比，貨運量則調高3.6%，至206萬公噸。

機管局表示，過去12個月，香港國際機場的客運量達6,400萬人次，飛機起降量則為402,415 架次，分別同比攀升13%及6.1%；貨運量則同比調高3.0%，至514萬公噸。