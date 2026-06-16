香港國際機場5月客運量升10% 達美航空6月恢復洛杉磯香港航線
撰文：韋景全
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機場管理局周一（15日）公布，香港國際機場5月份共接待旅客534萬人次，飛機起降量達33,655架次，分別同比上升10.2%及3.6%；貨運量則同比增加3%。至43.5萬公噸。機管局表示，5月份整體客運量上升主要由轉機 / 過境旅客的雙位數增幅帶動，其次為訪港旅客。
機管局表示，在中國內地勞動節「黃金周」假期期間，5月1日單日客運量達到204,000人次。按地區劃分，大部分市場於5月份均錄得客運量增長，其中以中國內地、日本及東南亞表現最佳。
整體貨運量上升主要受轉口貨運帶動，同比跳升23.2%，其次為進口貨運，增加1.2%。各地區貨運表現好壞參半，中國內地及東南亞地區的增長抵銷了印度等市場的跌幅；中東地區於5月份錄得溫和增長，是自3月衝突爆發以來首次錄得升幅。
機管局表示，香港國際機場的全球航線網絡進一步拓展，美國達美航空恢復了往來香港與洛杉磯的航線，自6月8日起每周提供七對航班，鞏固香港國際機場與北美地區的聯繫。太陽富國航空及香港航空則於5月分別開通了往來越南富國島和蘭州的新航線。
今年首五個月客運量同比躍升12.5%，至2,770萬人次；而飛機起降量則同比上揚4.8%，至168,745架次；與去年同期相比，貨運量則調高3.6%，至206萬公噸。
機管局表示，過去12個月，香港國際機場的客運量達6,400萬人次，飛機起降量則為402,415 架次，分別同比攀升13%及6.1%；貨運量則同比調高3.0%，至514萬公噸。