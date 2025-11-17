今年首10個月4100萬旅客訪港　按年升12%　內地客佔近八成升11%

旅發局今（17日）公布，10月初步訪港旅客數字為約460萬人次，較去年同期上升 12%。今年1至10月共錄得約4,100萬訪港旅客人次，同樣按年增加 12%；其中訪港中國內地旅客有約3,144萬人次，即佔約近八成，按年多11%；非中國內地旅客錄得 962萬人次，按年增加16%，當中以台灣、澳洲及中東地區表現較佳。



+ 3

2025 年 10 月訪港旅客初步數據（旅發局數據）

根據旅發局10月訪港旅客初步數據，中國內地10月訪港旅客達逾345萬人次，按年升10%。累積計算，本年1月至10月訪港的中國內地旅客有約3,144萬人次，按年升11%。非中國內地市場方面，10月訪港的非中國內地旅客達逾113萬人次，按年升19%。累積計算，本年1月至10月訪港的非中國內地客有約962萬人次，按年升16%。非中國市場中，10月單月升幅最大地屬新市場，有近7.9萬人次，按年升26%；而1月至10月累計升幅最大旅客群為長途旅客，有近279萬人次，按年升19%。