十一黃金周｜164萬旅客訪港　內地客佔140萬　1300內地團60%過夜

長達8日的內地十一黃金周昨日（8日）結束，由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（9日）總結過去多日的表現，指出即使期間受颱風影響，旅客仍達到約164萬人次，內地旅客佔逾140萬人次，認為訪港旅客數字理想，其中10月1日為高峰期，有逾23萬內地旅客人次訪港，最繁忙的口岸為高鐵西九龍站。



內地旅行團約有1,300個、合計近4.9萬人次，當中過夜行程佔約60%，旅行團數目較去年7日的國慶黃金周升約24%，期間酒店入住率普遍達到90%。大型活動方面，維園舉行的中秋綵燈會、國慶煙花匯演及大坑舞火龍，則分別吸引逾38萬、34萬及10萬人次觀賞；萬宜水庫東壩也有12.1萬人次到訪。



國慶黃金周期間，尖沙咀到處都是內地遊客。（資料圖片／鄭子峰攝）

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組公布，十一黃周金期間，接待訪港旅客的各個環節運作暢順，認為訪港旅客數字理想，市面人流暢旺，氣氛熱鬧，帶動各行各業生意。

10月1日逾23萬內地旅客人次訪港

跨部門工作小組指，內地旅客入境最高峰日子為10月1日，超過23萬內地旅客人次訪港。國慶黃金周期間，最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍，其次為落馬洲支線。

工作小組表示，各口岸部門加派人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流和車流。保安局在10月1日至8日啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌全港各區包括各口岸的公眾秩序。其間整體口岸運作及交通維持暢順，秩序良好。

運輸署緊急事故交通協調中心24小時運作

運輸署緊急事故交通協調中心在國慶黃金周期間24小時運作，全面監察全港各區包括各口岸、主要車站及不同旅客熱點的交通和公共運輸服務情況。

署方督導本地和跨境公共運輸服務營辦商加大運力，包括增加連接各陸路口岸的巴士班次及加強跨境巴士服務以滿足乘客需求。此外，營辦商增派人員維持秩序，並預留足夠車輛和人手，有需要時進一步加強了服務。國慶黃金周期間，整體交通大致暢順。

保安局及運輸署提供跨境交通資訊

保安局於今年9月22日推出一站式過關資訊平台「口岸通」，提供各陸路管制站旅客和私家車過關平均輪候時間的粗略估算，以及附近的路面交通情況和突發事故等有用資訊，便利旅客計劃跨境行程。

運輸署亦經「口岸通」和流動應用程式「香港出行易」提供港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士及港鐵服務情況及輪候時間。

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。（資料圖片／鄭子峰攝）

維園中秋綵燈會逾38萬人次入場

10月1日晚上在維多利亞港舉辦的國慶煙花匯演，共吸引逾34萬人欣賞，人流管制安排暢順，深受市民和遊客歡迎；大坑舞火龍亦吸引逾10萬人次觀賞，一睹這項國家級非物質文化遺產的魅力；一連8日於維多利亞公園舉行的乙巳年中秋綵燈會，共吸引逾38萬人次入場感受節日氣氛。

國慶黃金周期間，大批內地行山客到訪西貢東壩萬宜水庫。（資料圖片／夏家朗攝）

萬宜水庫東壩共約12.1萬人次到訪

國慶黃金周期間，訪港旅客遍布香港不同景點。多個主要景點包括主題公園、山頂、昂坪、星光大道，以及離島及各行山徑等地方亦可見旅客身影。各個景點人流暢旺，人流管理工作順利。

其中萬，經各部門協調，東壩一帶宜水庫東壩共有約12.1萬人次到訪秩序良好，來往北潭涌和東壩的小巴服務大致暢順。漁護署加強宣傳及清潔服務，讓當地環境保持整潔。

國慶黃金周期間，萬宜水庫東壩共有約12.1萬人次到訪。（資料圖片／夏家朗攝）

加密專線小巴班次 警方實施臨時交通管制

因應車流人流增加，政府在東壩實施一系列交通管理和資訊發放的措施，包括加密專線小巴9A號線班次。漁護署及旅發局官網亦公布東壩一帶的人流資訊，以便遊客更好規劃行程。

警務處調派軍裝人員在北潭涌、西貢萬宜路及東壩的策略性位置巡邏，保障旅客安全及在有需要時實施人流管制措施，並在西貢萬宜路一段狹窄路段兩端加設臨時交通燈及信息顯示屏幕，在來回交通繁忙時進行臨時交通管制，確保交通安全。

國慶黃金周期間，漁護署在現場設置了不少垃圾袋。（資料圖片／夏家朗攝）

跨部門一連4日展開行動呼籲旅客愛護自然

漁護署、海事處及警方在10月5日起展開一連4天的聯合行動，派出船隻及人員於西貢公眾碼頭、橋咀洲及廈門灣一帶巡邏，向船家及遊客派發宣傳單張，提醒他們愛護自然，以及有關海上安全、「自己垃圾、自己帶走」、切勿騷擾或傷害野生動植物等信息，並視察是否有違法行為。

船家及遊客普遍配合政府的聯合行動。而漁護署、食環署和康文署亦派員到橋咀洲加強清潔服務。政府會總結是次國慶黃金周的經驗，優化各個環節，並研究進一步加強生態保育的措施。

國慶黃金周期間，橋咀島人山人海。（綠色和平提供）

1300個內地團近4.9萬人次訪港

內地入境旅行團方面，黃金周期間約有1,300個內地團、有近4.9萬人次訪港，過夜行程佔約60%，旅行團數目較去年7日的國慶黃金周升約24%，旅行團的秩序整體良好。而黃金周期間酒店入住率普遍達到90%。

陳國基表示，喜見一系列節慶活動和國慶特別優惠深受歡迎，不僅為香港增添熱鬧氣氛，商戶亦反應正面，認為這些活動有助帶動市民及旅客在港消費。他感謝各相關政府部門、機構和業界同心協力，妥善做好接待旅客的準備工作，以及市民的積極配合，共同為訪港旅客締造賓至如歸的旅遊體驗。