今日新聞8分鐘｜跑車飄移司機涉危駕被捕｜黑狗雨天闖公路釀5車撞

旺角新填地街五金舖閉門失火 消防爆閘救熄 樓上廿多名居民疏散

旺角凌晨發生火警。周二（16日）凌晨近1時，新填地街586號地下一間已經關門的五金舖，據報突然冒出濃煙。消防接報趕至現場，須用工具爆開大閘，再開喉灌救，火勢迅即熄滅。

西環兩賊闖髮廊毆職員搶$1.2萬金鏈 疑赴深水埗變賣 警拘2男

西環發生搶劫案。今日（15日）下午4時20分，警方接獲西祥街2號一間地舖髮廊的姓卓男店主（53歲）報案，稱有兩名男子佯裝顧客入座等候，其中一人突然推倒並拳打他，更掠去其價值約1.2萬元的金頸鏈；兩賊隨後往東邊海濱方向逃去。事件中，職員受輕傷，拒絕送院。

據了解，事後有人疑將涉案金頸鏈，迅速轉售深水埗福榮街北河街交界一間金舖，人員同日在深水埗區一金行起回金鏈，並於晚上在沙田區拘捕一名54歲姓譚本地男子及一名33歲姓彭本地男子。

青衣Silvia跑車迴旋處表演飄移炫技 25歲男司機涉危駕被捕

警方今日（15日）表示，留意到網上流傳一段短片，片段顯示一輛私家車在青衣青尚路迴旋處，多次懷疑作出危險駕駛行為，罔顧其他道路使用者的安全。新界南交通部執行及管制組特遣隊人員，經深入調查以及翻查大量閉路電視片段後，於今早拘捕一名姓林（25歲）男子，涉嫌「危險駕駛」和「沒有第三者保險而使用車輛」。他已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到，有關私家車已被扣留調查及作進一步檢驗。

網上瘋傳片段可見，涉事紅色日產Silvia私家車於青衣油庫對開一迴旋處，不斷表演飄移甩尾動作，大肆炫耀車技。影片引起網民熱議，有人稱：「點解而家啲人咁鍾意將自己嘅罪證放上社交媒體？」、「型，係要付出代價。」、「花式釘牌?」

黑狗誤闖西九龍公路 私家車天雨下減速閃避 釀5車相撞

今日（16日）早上8時許，一隻黑狗疑誤闖西九龍公路，在大雨中奔跑。有駕駛人士分別在荔景、深水埗V Walk及奧海城對開也見到其蹤影。其間有車輛在油麻地西九龍公路近海輝道對開為避狗而釀5車相撞，幸無人受傷。

阿Mo李啟言MIRROR演唱會工傷致癱 前僱主舞館需賠償629.1萬

舞蹈員阿Mo李啟言在2022年7月，在男團MIRROR的紅館演唱會中表演時，遭下墜屏幕擊中脊椎致嚴重受傷，他向當時的僱主「舞館」作工傷賠償，法庭早已裁定舞館需作賠償，阿Mo早前曾就評定金額的聆訊作視像作供，並稱他現生活需人照顧，又透露他任舞蹈員時的月薪約為6.3萬元。法官羅麗萍今(15日)就工傷索償的賠償金額下判辭，裁定阿Mo可獲629.1萬。

夏寶龍訪港｜上午考察洪水橋、大學城、簡約公屋 參觀微電子中心

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（16日）起一連兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。夏寶龍今次訪港行程集中考察北都建設，調研地點包括洪水橋新發展區、北都大學城、元朗簡約公屋、元朗微電子中心。消息指他亦會到河套香港園區以及即將啟用的新皇崗口岸。有消息指夏寶龍今次行程不會在港留宿，即日返回深圳。

巴西女玩笨豬跳未扣安全繩遭扔落橋 直墮40米身亡

巴西聖保羅州發生一宗致命「笨豬跳」意外。一名20多歲女子上周六參與活動時，因工作人員嚴重疏忽未有為她扣上安全繩便被扔下橋，直墮約40米身亡。警方正在調查事件，6人被帶走問話。

深圳華強北6歲｢萌娃翻譯官｣走紅 檔口賣貨兼練口語

據《深視新聞》報道，近日，深圳一位6歲萌娃在華強北檔口幫助老闆和外國客人翻譯英文的影片走紅。據介紹，因為媽媽的朋友在華強北開店，故而這裏也成了他日常鍛煉英語口語的地方。

半世紀上環老店永禎祥畫架7.1結業 老闆豁達斷捨離：人生新階段

老店結業，不少老闆都總有不捨之情，位於上環歌賦街的老店「永禎祥畫架」，近日宣布將於7月1日結業，老闆李耀漢卻展現豁達斷捨離，丟掉舖中舊物毫不猶豫，相伴相依數十載的工具「老拍檔」，亦豪爽轉贈有志人士，他笑說：「冇話唔捨得㗎，過程嚟㗎嘛，人生新階段」。

現年73歲的李耀漢，1970年開始從事裱畫及畫框，做了大半世紀，曾經中風被迫「躺平」過又再復出，如今因身體狀況大不如前，加上生意淡薄，決定於月底提早完約離場，開展退休新生活。