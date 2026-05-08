近排打開 Threads，不少人都開始對那些過分精緻、光影完美、人人都差不多樣的 AI 圖感到有點審美疲勞。反而另一股風格突然爆紅，不少網民開始玩一種刻意畫得很差、線條扭曲、色塊粗糙、好似細個用滑鼠在小畫家亂塗亂畫出來的圖片。如果想用 ChatGPT 生成這種小朋友手繪、小畫家亂畫風格，到底應該怎樣下指令。



AI 圖愈來愈靚 反而「醜圖」更搶眼

近年 AI 生圖工具愈做愈成熟，人物皮膚、燈光、構圖、服飾細節都可以做得非常完整。問題是，當這類「完美圖」愈來愈常見，大家反而開始出現視覺疲勞。你今日見到一張好靚的 AI 人像，明日又見到十張類似風格，久而久之就會有一種「又係咁」的感覺。

AI生成圖，不說的話很多人都以為是真人照片

正因如此，刻意畫得差、看起來充滿失誤感的圖片，反而變得特別吸睛。這類圖片不是靠精緻取勝，而是靠反差。明明現在 AI 可以畫得很真，但偏偏有人要它畫到像 1980 年代用微軟小畫家亂塗的作品，那種違和感本身就已經很有話題性。

「手殘美學」爆紅

這股風潮最初據指由 X 平台上的創作者 @arrakis_ai 帶起，其後很快在不同社交平台擴散。它之所以會病毒式流傳，背後其實不只是因為搞笑，還反映了網民對演算法審美的一種反彈。

當所有東西都愈來愈標準化、愈來愈「靚得合理」，那些笨拙、尷尬、歪歪斜斜的圖，反而顯得有個性。這種風格最吸引人的地方，在於它刻意保留失敗感。線條可以畫歪，比例可以失準，顏色可以亂來，甚至有一種好像畫的人根本懶得認真完成的感覺。正正是這種隨便、無奈、失控的視覺語言，令圖片多了一種幽默感。

為甚麼大家會對這種風格有共鳴？

這類小畫家廢圖之所以容易爆紅，還有一個很重要的原因，就是它很容易勾起共同回憶。很多人細個都用過電腦小畫家，拿着滑鼠亂畫人樣、動物、屋企寵物，或者畫一些比例完全錯亂的卡通。即使畫功不好，那種粗糙的像素邊緣、歪掉的圓形、塗到出界的色塊，大家其實都很熟悉。

換句話說，這種風格不是單純「畫得醜」，而是帶有一種很強的童年感和低門檻親切感。它不像高門檻藝術創作那樣令人有距離，反而會令人一看就笑出來，因為你知道這種「差」不是失誤，而是故意營造出來的樂趣。

用 ChatGPT 生成小畫家風格 操作其實很簡單

如果你想自己試，做法其實不複雜。先打開 ChatGPT 的圖片生成功能，之後上傳一張你想改圖的照片，例如寵物照、自拍、大頭照，甚至一些經典畫面。然後再輸入一段清楚描述風格的指令，要求它把原圖改成一張像小朋友畫出來的「手殘風」圖片。

Redraw the attached image in the most clumsy, scribbly, and utterly pathetic way possible. Use same color, and make it look like it was drawn in MS Paint with a mouse. It should be vaguely similar but also not really, kind of matching but also off in a confusing, awkward way, with that low-quality pixel-by-pixel feel that really emphasizes how ridiculously bad it is. Actually, you know what, whatever, just draw it however you want.

