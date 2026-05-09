AI教學｜有老師用AI設計遊戲　助學生體驗國際貿易　掌經濟學概念

近年人工智能（AI）滲透各行各業包括教育界，如何活用AI在課堂教與學是關鍵。香港樹仁大學歷史學系等多個院校及機構合辦「2026數字人文優秀教案徵集大賽」，以表揚將科技成功融入教學的中小學老師。有老師團隊引導學生利用AI創作文創海報和歌曲，甚至讓學生與「古詩角色」跨時空訪談，令學生感受古詩情懷、探究文化與歷史。亦有老師利用AI輔助開發《Cyber Trade》系統，透過即時互動遊戲，讓學生從親身交易的數據中論證經濟概念。



「2026數字人文優秀教案徵集大賽」昨日舉行頒獎禮及分享會。(大會提供)

「2026數字人文優秀教案徵集大賽」由香港樹仁大學歷史學系、復旦大學——香港中文大學滬港發展聯合研究所、數字及人文教育協會，以及教育倡行攜手合辦，並於昨日（8日)舉行頒獎禮及分享會。

比賽旨在鼓勵全港教師探索如何將AI與數據分析成功融入教學。參賽者需參考世界經濟合作與發展組織（OECD）提出的「AILit」框架——涵蓋互動（Interact）、共創（Co-create）、管理（Manage）及設計（Design）AI四大核心領域來設計教案。

榮獲中學人文學科組金獎的廖寶珊紀念書院許金英老師。(大會提供)

用AI設計遊戲 體驗國際貿易

榮獲中學人文學科組金獎的廖寶珊紀念書院許金英老師，獨創《Cyber Trade》系統，利用AI輔助開發出即時互動遊戲，令學生從親身交易的數據中論證經濟概念，體驗真實國際貿易的運作。她透過AI Vibe Coding構建系統，並運用AI智能數據分析進行學生分組。

許金英指，這套系統為文科生帶來更多實戰機會，猶如一個專屬的「經濟學實驗室」。她說：「在AI時代下，我們希望運用AI讓學生學會『駕馭AI』，從而培養出堅實的探究精神。」

中學人文學科組金獎的德雅中學助理校長李麗晶。(大會提供)

提醒學生用AI要保留道德判斷

同獲中學人文學科組金獎的德雅中學助理校長李麗晶，在AI應用層面（AI Focus）上，教導學生將結構化的任務交予AI處理，但在關鍵處要保留同理心與道德判斷。她亦將AI應用於歷史教學上，以「同理心」為核心，引導學生感受奧斯威辛集中營受害者的苦難，並學習何鳳山與奧斯卡·辛德勒（Oskar Schindler）的勇氣。

胡鎮豪副校長團隊推動跨學科學習。(大會提供)

引導學生用AI創作海報、歌曲

中學跨學科組的金獎，由嗇色園主辦可藝中學的胡鎮豪副校長、蔡曙虹老師及朱栢純老師團隊奪得。他們憑藉教案《生命教育・源自愛》，成功將德育、中文與歷史科完美整合。其中，團隊引導學生利用人工智能工具創作文創海報和歌曲、設計導覽遊戲，甚至利用AI技術讓學生與「古詩角色」進行跨時空訪談。

計劃結合中文科的古詩情懷與歷史科的文化探究，例如成功將學生對傳統「盂蘭節」的恐懼或刻板印象，轉化為對慈悲與博愛的深刻理解。團隊認為，項目體現「科技為器、人文為魂」的理念。

在小學組別，將軍澳天主教小學的林惠君老師，以及聖家學校的蔣慧嘉、李金偉、黃啟盈老師團隊，分別奪得小學人文學科組及跨學科組金獎。