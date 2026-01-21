THE大學學科排名2026｜港僅教育科躋身全球十大　比新加坡少一個

日英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今日(21日)公布泰晤士世界大學學科排名，列出11個學科範疇中，排名前100位的大學，包括工程及社會科學學科等。美國院校在八個學科排名中位居榜首，英國院校則佔三個全球第一；美國麻省理工學院 (MIT)在藝術與人文、商業與經濟以及社會科學三個學科排名第一。



內地則有七個學科躋身相關學科全球首十位，比去年多三個。本港只有香港大學的教育學科位列全球首十位，總數比新加坡少一個；若計首20位，香港則由去年的兩個填至三個，大幅落後於新加坡的12個。不過THE指出，全亞洲只有內地、香港及新加坡三地有院校的學校，能夠有學科排名前10及前20位。



THE泰晤士世界大學學科排名

教育學科方面，香港大學位列全球第7位，排名在兩所新加坡大學之前。（資料圖片／黃寶瑩攝）

11個學科範疇涵蓋法律、教育及工程

2026年THE泰晤士世界大學學科排名的11個學科範疇包括：

人文學科（Arts and humanities）、

商業及經濟（Business and Economics）、

醫學與健康（Medical and Health）、

電腦科學（Computer Science）、

教育（Education Studies）、

工程（Engineering）、

法律（Law）、

生命科學（Life Science）、

物理科學（Physical Science）、

心理學（Psychology）及

社會科學（Social Science）。



本港3個學科躋身首全球20位內 新加坡則有12個

在首十的學科排名方面，新加坡的大學在兩個學科範疇中位置佔據首十的位置，而香港則有一個，數宇上與去年持平。至於首20的學科排行，兩地的表現均有提升，新加坡由去年佔10個席位增至12個，香港則從去年佔2個席位增至3個。

（香港01製圖）

港大及中大教育學科分別排第7位及第13位

在教育學科方面，香港大學及香港中文大學分別位列於第7位及第13位，排名在兩所新加坡大學之前；教育大學在該範疇亦有上榜，位列第34。

在醫學與健康範疇學科中，港大排名在全球18位，但落後於排名13的新加坡國立大學。兩地在部分學科範疇的差距較明顯，以心理學系為列，新加坡國立大學排名在37位，但該學科榜上有名的香港大學則位列在第62位。

醫學與健康範疇學科中，香港大學排名在全球18位，但落後於排名13的新加坡國立大學。（資料圖片／黃寶瑩攝）

教育學科方面，香港中文大學位列全球第13位，排名在兩所新加坡大學之前。（資料圖片/梁鵬威攝）

此外，商業及經濟、電腦科學、工程、物理科學四個範疇方面，香港5間資助大學均在首100排行中佔據席位，包括港大、中大、科大、城大及理大。本港大學在社會科學及生命科學範疇亦表現相當，港大、中大、理大、城大四間大學均排名在首100位當中。

港大：在11個學科中 有九個學科位列香港第一

香港大學表示，在排名中的優秀表現，體現大學師生對學術卓越的堅定追求；透過前沿研究、教學創新及推動社會發展的承擔，持續提升港大在全球高等教育領域的領導地位。校方續稱，能夠在多個學術領域均獲優秀成績，進一步確立其全球及本地頂尖院校的地位。

港大指教育學繼續成為港大最高排名學科，位列全球第七位和全港之首；本地排名方面，港大在11個學科中，有九個學科位列香港第一。

中文大學表示，在全部11個學科排名均位列全球首100位，其中四科位列首50位，分別是教育學、醫學與健康、計算機科學，以及商業與經濟學。六個學科的排名較去年有所提升，當中以藝術與人文學的進步最為顯著，令人鼓舞。中大將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，培育優秀並對社會有承擔的人才，為香港及全球作出貢獻。

科技大學表示，有三個學科表現卓越，其中計算機科學與商業與經濟學躋身全球前30位，工程學亦穩居全球首50位，持續彰顯科大在關鍵領域的全球領先地位；計算機科學已連續10年位居全港之首。校方視國際排名為衡量大學表現的參考指標之一，並將繼續以此為鑒，追求卓越學術

城市大學表示，有七個學科在躋身全球首100位，當中兩科目更排名全球前50名及亞洲前十名；五個學科的排名較去年上升，包括商業與經濟學、工學、法學、生命科學，以及社會科學。校方指法學續列全港第二、亞洲第七，商業與經濟學則首次躋身全港三甲及亞洲第10位。

理工大學表示，有六個學科躋身全球首100位，最高為排名第25位的商業與經濟學，更位列全港第一；社會科學並列全港第二，工學、藝術與人文學及醫學與健康分別位列全港第三。校方稱，作為創新型世界級大學，理大一直在人才培育、科學研究和知識轉移方面追求卓越，貢獻社會。

浸會大學表示，有八個獲排名的學科範疇中，共有六個排名有所上升，其餘兩個則維持去年排名；位列全球首200名的學科範疇，則由去年三個顯著增加至六個。大學將以是次排名結果作為參考，進一步提升浸大的教學和研究水平。