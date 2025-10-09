THE世界大學排名出爐　港大中大等5校列首100位　教大一上榜排195

最新泰晤士高等教育世界大學排名2026（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）今日（9日）出爐，本港有八間大學上榜，香港大學及香港中文大學升排名上升，躋身全球首50位內，香港科技大學也上升至全球第58位；總共有5間大學位列全球首100位內；新上榜的教育大學位列第195位，而首次上榜的嶺南大學名列全球第301至350位。



內地方面，上海交通大學排名升12名至40名，連同清華大學、北京大學、復旦大學及浙江大學，內地及香港共有七間大學躋身全球首50位內。



▼點擊睇8間上榜大學排名（由低至高）▼



+ 3

THE世界大學排名2026涵蓋全球115個地區共2,191所大學。排名由五大一級指標和18項二級指標構成，涵蓋了大學的教學、研究、知識轉移和國際化等核心任務，對研究密集型大學進行評估。

頭10位為英美大學 牛津大學蟬聯世界第一

前十位大學均是英國及美國大學，英國牛津大學連續第十年蟬聯世界第一；美國麻省理工學院（MIT）維持第二位；去年分別排第四、五的美國普林斯頓大學、英國劍橋大學今年升至並列第三。 被美國特朗普政府一度禁止招收國際生的美國哈佛大學，今年三甲不保，與去年排第六的史丹福大學並列第五。

哈佛大學（路透社）

2025年7月21日，在美國馬薩諸塞州波士頓的聯邦法院，示威者加入了「緋紅勇氣」組織（Crimson Courage，緋紅色是哈佛大學代表色），該組織在聯邦法官的聽證會上聚集起來支持哈佛大學，該聽證會要求美國總統特普的政府恢復約25億美元被切斷的聯邦撥款，並停止研究資金的努力。（Reuters）

2025年5月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內國際學生出席畢業儀式。（Getty）

香港5間大學位列首100位 港大全球第33位 科技大學止跌回上升8位

在全球首100名內的大學，香港佔了五間。當中香港大學升兩位至第33，是排名最高的香港院校；香港中文大學則從44名上升到第41名；科技大學止跌回升，升8位與其他兩間大學並列58位。城市大學及理工大學排名都有上升，分別位列第75位及83位。

教育大學首上榜即打入全球200大 浸會大學及嶺南大學隨後

浸會大學排名都上升，由介乎251至300位，升至201至300位。新上榜的教育大學首次上榜即打入全球頭200，與其他大學並列第195位。同樣新上榜的嶺南大學則介乎301至350位。

THE：香港院校排名上升因更着重研究 加大投資學術人員及博士研究

THE表示，香港是今年全球唯一一個至少有三間上榜院校、而所有大學排名較去年均有進步的國家或地區，其中中大、城大、浸大都取得有史以來最佳排名。THE又指，香港各大學排名上升，主要受惠於教學聲譽、博士生與學士生比例，以及師生比例的提升，顯示她們更着重研究，並在學術人員及博士研究方面加大投資。

上海交通大學升至40位 內地首次有5大學打入頭40位

內地大學方面，清華大學、北京大學、復旦大學分別維持去年排名，依次排第12、13、36位。浙江大學升8名至第39位；去年排第52位的上海交通大學跳升12名至第40位，令內地首次有五間大學打入頭40名。中國科學技術大學升兩位之51名，錯過頭50名。