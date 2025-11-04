QS亞洲大學排名｜本港5大學躋身頭10　蔡若蓮指體現人才政策成效

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）發布《2026年QS世界大學排名：亞洲版》，香港大學自2011年後，相隔15年再度榮獲亞洲大學「一哥」，取代北京大學。



教育局局長蔡若蓮今（4日）在社交媒體發文指，排名體現香港高等教育的雄厚實力，也彰顯香港作為國際人才樞紐的吸引力。她表示，當局會繼續配合國家教育強國戰略，深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚的角色。



▼ 點擊睇11間上榜大學排名（由低至高）▼



+ 6

深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚角色

蔡若蓮指，本港共有5所大學躋身亞洲十大，而在各項指標中，本港大學在「學術聲譽」、「僱主聲譽」、「國際教員比例」等表現優異，體現香港高等教育的實力，並反映香港作為國際人才樞紐的吸引力，以及招攬全球人才政策的成效。

她又提到今年《施政報告》提出成立「留學香港專班」，並進一步放寬自資收生限制、招攬更多國際教研人才和學生、加強產學研人才交流，及建設北都大學城等，以增強香港的發展動能，亦為國家建設作出積極貢獻。她指政府繼續配合國家教育強國戰略，深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚的角色。

蔡若蓮指，排名體現香港高等教育的實力。（資料圖片）

在今次排名中，香港大學力壓北京大學，成為亞洲第一，科技大學從第11位上升至第6位，城市大學和中文大學並列第7位，理工大學從第17位上升至第10位。

（蔡若蓮Facebook圖片）

（蔡若蓮Facebook圖片）

港大校長張翔：反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色

港大指排名確立校方在亞洲學術版圖的卓越領導地位，校長張翔表示，港大國際聲譽的持續提升，源自大學仝仁對學術卓越的堅守，此次排名不僅是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。「作為亞洲第一、世界前列的頂尖學府，港大匯聚全球頂尖人才，推動前沿科研突破，將助力香港發展成為國際教育樞紐及創新科技中心，並支持國家以『科教興國』，為高質量發展作出貢獻。」

港大表示，適逢建校115周年，這項成就印證港大正逐步實現成為「引領人類未來的世界級大學」的發展願景。大學通過戰略性拓展跨學科領域，致力培育新世代領袖人才。

科大校長葉玉如：印證了全校師生、職員與校友共同努力

科大表示，校方在國際化及聲譽方面表現卓越，多項關鍵指標均十分出色，充分體現了大學致力建立多元包容、緊扣國際的學術社群，以及在支持香港發展為領先國際教育樞紐中所擔當的角色。

校長葉玉如表示欣喜，她表示，適逢科大即將迎來35周年校慶，這項排名成果對學校而言既是肯定，也是鼓舞，「這份殊榮印證了全校師生、職員與校友的共同努力，亦是對香港特區政府推動『留學香港』願景的重要支持。『研究探索大獎』尤其反映我們在卓越研究與創新方面的持續深耕，具體體現於在頂級期刊發表的豐碩成果，以及研究透過專利引用所展現的實際影響力。」

城大校長梅彥昌：顯示學術科研上的穩步進展

城市大學表示，該校繼續保持全港第3地位，在8項評審指標中，尤其在「擁有博士學位的教員數」、「國際教員佔比」及「出境和入境交換生比例」上均取得滿分，顯示其在國際化和學術質量方面的領先。校長梅彥昌指，這一成就彰顯了城大在學術科研上的穩步進展，並強調大學將繼續促進國際交流，吸引全球優秀人才。

此外，城大在QS亞洲大學排名頒獎典禮上榮獲「學習經歷大獎」和「研究探索大獎」，與北京大學及清華大學並列為亞洲區內獲獎最多的院校。城大表示，是進一步鞏固其在高等教育中的地位，為香港作為亞洲及全球高等教育樞紐的角色增添光彩。

教大校長李子建：應對全球挑戰和為香港培養具領導才能學生貢獻

教育大學則說，該校從去年的212名躍升至152名，成功進入亞洲前10%，反映了教大在教育創新、研究質量及國際參與等多項指標上的顯著進展，顯示出大學對追求卓越的堅定承諾。校長李子建表示，此次排名的提升是全體師生在校董會支持下共同努力的結果，並強調教大在應對全球挑戰和為香港培養具領導才能的學生方面的貢獻。

教大續稱，該校在學術聲譽、論文引用率、師生比例及國際學生比例等11個指標上均表現出色，顯示其在亞洲的學術品質和研究影響力逐步上升。此外，教大在其他國際排名中也有優異表現，包括在《泰晤士高等教育》2026年世界大學排名中首次進入全球195名，以及在教育學科排名中位列全球第12名，充分體現了教大的國際化和教育領導地位。