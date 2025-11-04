QS亞洲大學排名｜香港大學超越北京大學　相隔15年再成亞洲第一

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）發布了《2026年QS世界大學排名：亞洲版》，香港大學自2011年後，相隔15年再度榮獲亞洲最佳大學，超越北京大學，後者則降至第二位。新加坡南洋理工大學（NTU）則上升一位，與新加坡國立大學（NUS）並列第三。



香港科技大學及香港理工大學成功進入頂尖行列。科大從第11位上升至第6位，而理大則從第17位上升至第10位。總體來看，11所香港大學在排名中表現不俗，其中9間大學排名都有上升，只有2間大學排名微跌，使香港成為改善幅度最大的地區。



▼ 點擊睇11間上榜大學排名（由低至高）▼



+ 6

本港9間大學排名上升 中大跌一級至第6位

《2026年QS世界大學排名：亞洲版》涵蓋了25個高等教育體系中的1,529所大學，其中558所是首次登榜。中國內地仍是參與院校最多的地區，總數達395所，新增261所院校。其次是印度，新增了137所院校，總計達294所。香港和新加坡則同為亞洲前10名。

香港有兩所大學成功進入頂尖行列。科大從第11位上升至第6位，而理大則從第17位上升至第10位。總體而言，香港11所大學在排名中表現不俗，其中9所大學排名都有上升，只有2所排名略跌，分別是中文大學（由第6位跌至第7位）及樹仁大學（由第342跌至第360位）。

此外，亞洲前10名大學中，有5所是本港大學，4間院校創造了歷史最佳成績，分別是理大、教大、城大及恒生大學，使香港成為改善幅度最大的高等教育體系。

不過，大多數香港院校在師生比例、論文每篇引用次數、每位教師的論文數、擁有博士學位的教職工、國際研究網絡和國際學生等6個指標的表現都有下降。

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）發布了《2026年QS世界大學排名：亞洲版》，香港大學自2011年後，時隔15年再度榮獲亞洲最佳大學，超越北京大學。(資料圖片)

QS高級副總裁Ben Sowter指出，香港已成為亞洲內部學生流動的主要樞紐，來自中國大陸、印度和東南亞的入境學生數量不斷上升。他續說，香港大學在十多年來首次奪得亞洲最佳大學的殊榮，這一成就不僅反映了香港大學的卓越聲譽，也顯示出其在學術界和全球雇主中的良好形象。

Sowter表示，香港大學的成功標誌著該校在學術、全球參與以及塑造地區未來方面的承諾。

Hong Kong has emerged as an international study destination in its own right. The QS World University Rankings: Asia 2026 mark the first time in over a decade that the University of Hong Kong has been crowned Asia’s best university. Ben Sowter, QS Senior Vice President

港大校長張翔：將繼續合作促進智識交流、培養人才

香港大學校長張翔則表示，這一認可既是榮譽也是責任。他指出，香港大學將此視為對其在學術卓越、國際參與和引領地區發展的承諾的肯定；隨着亞洲在知識領域的崛起，香港大學將繼續通過跨區域合作促進智識交流，培養人才，並應對全球挑戰。

QS表示，雖然香港大學位居榜首，但香港城市大學在更多個別指標上領先於亞洲的其他大學——在國際教職員、入境交流和出境交流學生指標中均排名第一，而香港理工大學在國際研究網絡中亦領先香港。

香港學術聲譽平均分亞洲最高

根據2026年版的排名，香港在改善幅度上位居第一，並擁有比其他地區更多的前10名大學。另外，香港在學術聲譽上也達到了亞洲最高的平均分（66.3），超過新加坡（61.8）和汶萊（52.7）。整體上，香港、馬來西亞、澳門、新加坡和泰國是唯一顯示淨改善的體系，新增院校數量超過下降的數量。

QS認為，排名反映了亞洲高等教育正經歷着重大的政策調整和投資。香港自2020年以來的多項政策為香港的教育和研究提供了強有力的支持。這些政策加強了香港的研究基礎，進一步提升了香港大學的全球競爭力。

城大在最新發佈的QS 2026亞洲大學排名中，由去年位列全亞洲第十位攀升至全亞洲第七位。（城市大學提供圖片）

城大：顯示校方國際化和學術質量方面領先

城市大學表示，該校繼續保持全港第3地位，在8項評審指標中，尤其在「擁有博士學位的教員數」、「國際教員佔比」及「出境和入境交換生比例」上均取得滿分，顯示其在國際化和學術質量方面的領先。校長梅彥昌指，這一成就彰顯了城大在學術科研上的穩步進展，並強調大學將繼續促進國際交流，吸引全球優秀人才。

此外，城大在QS亞洲大學排名頒獎典禮上榮獲「學習經歷大獎」和「研究探索大獎」，與北京大學及清華大學並列為亞洲區內獲獎最多的院校。城大表示，是進一步鞏固其在高等教育中的地位，為香港作為亞洲及全球高等教育樞紐的角色增添光彩。

教大：成功進入亞洲前10% 反映多項指標有顯著進展

教育大學則說，該校從去年的212名躍升至152名，成功進入亞洲前10%，反映了教大在教育創新、研究質量及國際參與等多項指標上的顯著進展，顯示出大學對追求卓越的堅定承諾。校長李子建表示，此次排名的提升是全體師生在校董會支持下共同努力的結果，並強調教大在應對全球挑戰和為香港培養具領導才能的學生方面的貢獻。

教大續稱，該校在學術聲譽、論文引用率、師生比例及國際學生比例等11個指標上均表現出色，顯示其在亞洲的學術品質和研究影響力逐步上升。此外，教大在其他國際排名中也有優異表現，包括在《泰晤士高等教育》2026年世界大學排名中首次進入全球195名，以及在教育學科排名中位列全球第12名，充分體現了教大的國際化和教育領導地位。