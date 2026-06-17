今日新聞8分鐘｜青沙車禍消防偕妻亡｜貨車男辱罵女客 擬告性騷擾

保時捷干諾道西天橋自炒撞壆 七人車兩次閃避獲讚好身手

中環發生驚險交通意外。網上流傳車cam片段顯示，一輛灰色保時捷私家車沿4號幹線中線東行，駛至干諾道西天橋與林士街天橋交界、即中區警署對開時切入右線，其後懷疑因路面濕滑導致車輛失控，意外撞上右側路中石壆。它撞壆後未停定，反向左線前衝，連切三條行車線撞上左側石壆後去勢未止，再度向右方失控前衝，直至車頭二度撞上右側路中石壆方才停定。

私家車蛇行撞壆期間險象環生，後方一輛白色七人車為閃避而兩度扭軚切線，以分毫之差未有撞上涉事私家車，安全駛離事故現場。車cam片段在網上流出後，網民紛紛稱讚七人車司機「大師傅」、「好身手」、「7人車司機技術真係了得」。

元朗露天車房鐵皮屋和貨車起火 曾傳爆炸聲 消防救出2犬無人傷

元朗洪水橋發生火警。今日（周三/6月17日）凌晨4時34分左右，警方接報指，丹桂村路65至89號一個露天車房冒煙起火，一度傳出爆炸聲。

消防接報到場，發現上址有一間鐵皮屋和一輛輕型貨車陷入火海，火場面積大約20米乘20米。同日凌晨4時52分，消防出動一條喉和一隊煙帽隊開喉射水，同時救出兩隻狗，通知愛護動物協會到場檢查狗隻。直至凌晨5時14分，消防將火撲熄，正調查起火原因。

青沙公路車禍｜休班消防員上周觀塘落水救墮海翁 偕妻遇車禍身亡

青沙公路昨日（16日）晚上發生奪命車禍，據知一對夫婦無扣上安全帶，在意外中被拋出的士車外，雙雙身亡。男死者證實為38歲休班消防員，與同行35歲妻子同告不治。造化弄人，今次車禍中喪生的張姓休班消防員，隷屬觀塘消防局，上周三（10日）休班期間，他行經觀塘公眾碼頭時，救起一名墮海老翁。

深水埗司機疑不忿被砵 爆粗辱罵女乘客 車主：告你性騷擾

網上流傳兩條片段，顯示有私家車司機在深水埗基隆街近北河街的咪錶位欲離開時，與擋路的客貨車司機爭執。其間客貨車司機情緒激動，不斷爆粗謾罵，言詞間更有侮辱及性騷擾私家車司機同行女伴之嫌：「我X你條女呀！好X正呀！好X索呀...有前有後...背心仔，好X索呀！」私家車司機一直拍攝過程，他聲稱已經報警及找律師追究。

世界盃｜2歲小鴨「梅林」身著墨西哥球衣走紅 網民：新晉國寶

2026年美加墨世界盃火熱開賽，一隻名為「梅林」（Merlin）的兩歲小鴨意外爆紅。在墨西哥隊擊敗南非隊後，梅林身著全套墨西哥國家隊球衣與球襪，現身墨西哥城，可愛模樣圈粉無數。

夏寶龍訪港｜視察新皇崗口岸、中遠貨櫃碼頭 禮賓府午宴後離港

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（17日）展開對香港的第二日考察調研行程，他早上留在深圳視察正在興建的新皇崗口岸。這個口岸是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。口岸位於深圳境內，全國人大常委會下周將審議授權香港特別行政區對口岸港方區域及相關延伸區實施管轄的議案，為口岸通關鋪路。央視旗下《大灣區之聲》日前報道，新皇崗口岸預計7月啟用。

之後，夏寶龍返回香港到訪葵涌中遠國際貨櫃碼頭，負責人指他對碼頭發展相當感興趣，未有透露夏寶龍有否就香港港口發展提出指示，亦不便透露有否與夏寶龍談及有傳中遠曾有意在長和出售港口碼頭交易中獲得控股權。夏寶龍到禮賓府午宴後，下午經深圳灣口岸離開香港。

日版走私煙調查｜螞蟻搬家飛機來港 機場分貨集運 派專人做餌

走私煙禁之不絕，海關關長也承認私煙消耗75%執法力量，香港煙草稅較鄰近地區高，吸引更多人帶煙來港。以往是海路貨櫃走私、「點心紙」，再演變成非主流品牌、售價比煙稅更低的「白牌煙」，近兩年大行其道的是「日版煙」，市區更有攤檔由早賣到晚，售價是合法完稅煙的40%。

《香港01》調查發現走私集團有新手法，聘請數十名走私客，在日本及韓國等地區大量買煙，裝滿行李箱搭飛機來港，更派專人「做餌」引海關截查，其他人就將裝滿日版韓版私煙的行李箱，送到機場的輕型貨車停車場。表面上是用手機app叫客貨車，一旦被查司機亦有藉口卸責，實際上是早已串通，變成「集運」產業鏈的一環。海關在5月就搗破一個利用航空旅客走私香煙的跨國犯罪集團，檢獲840萬支、市值3,800萬元的未完稅香煙。

張柏芝被前經理人追千萬 指買樓欠款涉急簽約未履行 張被裁勝訴

藝人張柏芝與前經理人余毓興有合約糾紛，余聲稱與張曾與他簽下「全球獨家經理人合約」後，曾為張洽談了6部電影，但張未有履行合約，因而向張追討逾1千萬元違約費。張卻指余所指的合約偽造，強調她沒有與任何個人簽署經理人合約，反對余的說法。案件早前在高等法院聆訊。法官歐陽浩榮今（16日）下判辭，裁定張柏芝勝訴，原告余毓興須兼付張的訟費。

法官在判辭指，張作供時雖然有時亦未能回應重點，但她並非試圖迴避問題，而是單純想闡明完整情況，回答問題沒有猶豫，認為她是一名坦誠的證人。相反余的證供卻有矛盾，認為部份證供或捏造，故較接納張的說法，認為余未能證明張違約。