張柏芝被前經理人追千萬　指買樓欠款涉急簽約未履行　張被裁勝訴

藝人張柏芝與前經理人余毓興有合約糾紛，余聲稱與張曾與他簽下「全球獨家經理人合約」後，曾為張洽談了6部電影，但張未有履行合約，因而向張追討逾1千萬元違約費。張卻指余所指的合約偽造，強調她沒有與任何個人簽署經理人合約，反對余的指控。案件早前在高等法院聆訊。法官歐陽浩榮今（16日）下判辭，裁定張柏芝勝訴，，原告余毓興須兼付訟費。



余聲稱與張簽下全球獨家經理人合約

原告為余毓興，及AEG Entertainment Group Limited，被告為張柏芝(原名張栢芝)。余聲稱他在2011年7月至2012年5月，與張簽下《全球獨家經理人合約》及有關電影的合約，要張參演6部電影，但張未有履行合約，因而向張索償1276萬。但張強調並無與余簽下經理人合約。

張柏芝因購買中半山世紀大廈單位，需4千萬找尾數。(陳順禎攝)

張柏芝稱她只承認新亞洲是其經理人，強調沒有與任何人簽署經理人合約。(陳順禎攝)

張柏芝的前經理人余毓興曾供稱，因憐憫張而為她洽談工作。(陳蓉攝)

張柏芝質疑涉案經理人合約是偽造。(梁鵬威攝)

余指張買樓急需4千萬

余毓興曾供稱，2011年7月，張仍受艷照事件影響，至其口碑差，余指張曾要求他成為其經理人，以解決她需4千萬元買樓的問題，余稱他心生憐憫，故願意幫忙，他指張當時亦表示感激並表示會論如何都會簽他。余稱他之後有協助張接洽工作，但張並不配合。

張自稱對簽經理人合約有經驗

張柏芝作供時卻稱，她於1998年起已從事演藝事業，簽署該合約時已入行13年，在余成為其經理人之前，她已有過2名經理人，分別是朱永龍及向太。張同意對經理人合約等有相當經驗，稱簽署全球獨家合約前要首先考慮誠信，而非金錢及簽約年期，並稱若經理人相處好，會當他是家人。

認買世紀大廈急需4千萬

她承認簽署涉案合約的期間，她正透過其名下公司「EasyJet」，買入半山世紀大廈一個單位，價格為1.28億。張稱她當時只負責「睇樓」，交易的事宜均由她的另一經理人兼助理周靜宜(Emily)處理。她其後收到周的通知，指就購入該物業的尾款：「如果無4千萬就好大件事。」

指原告所指的電影十劃未有一撇

代表余的律師曾向張指出，余曾就此片約向張支付了276萬訂金。張柏芝否認有收過該筆款項，又指余提及的兩部電影，均從未有落實拍攝，張曾說：「（電影）無existing（存在）過，我一路講嘅都係真話。」張又稱，她接拍電影會考慮各項因素，包括導演、劇本、男女主角以及故事等，缺一不可，指余等人所提的兩部電影是：「十劃都未有一撇。」她否認拒拍電影。

張柏芝爭議合約非她簽署，雙方並曾傳召筆跡專家。

原告方傳召美國筆跡專家John Paul Osborn認為合約上的簽名不似偽造，認為極可能由張柏芝簽署，然而他亦同意這簽名形態簡單，偽造難度不高。(陳蓉攝)

張柏芝一方的筆跡專家梁時中則指，該簽名中卻有停頓再落筆的現象，與張的書寫習慣不同，具有偽造的特徵。(陳蓉攝)

張質疑余手上合約文件是偽造

張亦否認曾與余簽下《全球獨家經理人合約》，並質疑余手上文件是偽造，質疑其簽名並非張本人所簽，又質疑簽如此重要文件時，沒有第三方見證。余卻稱因張當時受艷照及離婚事件影響而情緒低落，張怕見人而常留在酒店，故他才與張單對單簽署合約，余亦否認合約是偽造。

案件編號：HCA 1227/2020