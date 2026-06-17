北部都會區金融諮詢工作小組首開會　21參與銀行代表了解最新進展

金融管理局和銀行公會共同成立的「北部都會區金融諮詢工作小組」於今日（17日）舉行首次會議，討論北部都會區最新進展及相關金融服務的需求。與會代表來自金管局、銀行公會、發展局、創新科技及工業局、港深創新及科技園有限公司，以及21家工作小組參與銀行，除了滙豐銀行、中國銀行（香港）及渣打銀行外，尚有國家開發銀行香港分行、花旗銀行及星展銀行等。



「北部都會區金融諮詢工作小組」舉行首次會議，討論北部都會區的最新進展、發展機遇及相關金融服務的需求。（政府新聞處圖片）

金管局表示，發展局及創新科技及工業局在會上介紹北都在未來三年的重點發展項目及融資需求，包括現正進行招標的河套深港科技創新合作區香港園區第一期四幅地塊及洪水橋／厦村新發展區內的首個「片區開發」項目，相關資訊將有助銀行更好地規劃業務和配置資源，以不同方式支援項目，例如透過銀團貸款、債券發行及其他配套金融服務等，積極參與北都發展。

「北部都會區金融諮詢工作小組」會議由金融管理局副總裁阮國恒（中）和香港銀行公會署理主席陳文（右）共同主持。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹（左）亦有出席。（政府新聞處圖片）

金管局續指，鑑於北都項目採用多元化的開發模式，例如「片區開發」及成立園區公司以採取更多公私營合作等，有關發展的規模、融資年期、項目範疇、營運模式及期限均與一般傳統發展項目或有所不同。工作小組參與銀行將探討按個別項目度身訂造融資安排，以助加快推動北都產業發展及吸引其上下游企業落戶。

工作小組參與銀行承諾會參考《香港基於自然的解決方案設計指引》以及金管局的「可持續金融行動計劃」，為符合《指引》及國際綠色與可持續標準的北都項目提供可持續金融方案，以支持北都發展與保育並存，同時提升銀行業的氣候韌性。

發展局副秘書長（規劃及地政）翁佩雲（左）及創新科技及工業局副局長張曼莉（右）在「北部都會區金融諮詢工作小組」會議上介紹北部都會區的重點發展項目及融資機遇。（政府新聞處圖片）

「北部都會區金融諮詢工作小組」參與銀行

1. 中國農業銀行股份有限公司香港分行

2. 中國銀行（香港）有限公司

3. 交通銀行（香港）有限公司

4. 東亞銀行有限公司

5. 中信銀行（國際）有限公司

6. 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

7. 國家開發銀行香港分行

8. 集友銀行有限公司*

9. 花旗銀行*

10. 招商永隆銀行有限公司

11. 星展銀行（香港）有限公司

12. 富邦銀行（香港）有限公司*

13. 恒生銀行有限公司

14. 香港上海滙豐銀行有限公司

15. 興業銀行股份有限公司

16. 中國工商銀行（亞洲）有限公司

17. MUFG Bank, Ltd.*

18. 南洋商業銀行有限公司

19. 上海商業銀行有限公司*

20. 上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行*

21. 渣打銀行（香港）有限公司



* 備註：於2026年6月加入工作小組。