京東MALL香港首店即將灣仔開幕　直擊深圳店體驗王思聰百萬元電視

京東集團近年大舉進攻香港零售業，除了去年中突然收購佳寶超市外，目前正籌備在灣仔開設京東MALL香港首店，料佔地兩層，面積約三萬平方呎。據了解，香港和內地門店相差不大，記者昨日（20日）直擊去年在深圳南山開業的京東MALL，發現商場佔地廣闊，樓高達六層，體驗更是豐富，例如可即場學習沖調及品味咖啡，更可坐下來感受藝人王思聰花費過百萬元人民幣購買的同款電視機。



體驗區經理表示，由國家補貼及離境退稅政策廣泛宣傳，最近香港顧客數量急升一倍，當中蒸鍋、煮水壺及養生壺等小型家電最受歡迎，為了符合退稅的要求，部份港人更帶備小拖車將「戰利品」帶回香港。



京東MALL內地共26間門店 標榜無經銷商賺取差價

京東MALL為京東集團旗下的實體門店，目前在內地開設26間門店，匯聚200多個知名品牌。與傳統百貨公司不同，京東的貨品沒有經銷商賺取差價，價格優勢更為突出，消費者可選擇掃瞄貨品的二維碼，通過官方小程序自助下單，也可直接在門店自提貨品到家。

深圳南山京東MALL去年六月開張 港客數量最近升一倍

位於深圳南山的京東MALL去年6月開張，樓高六層，佔地三萬平方米，因毗鄰深圳灣口岸及周末提供免費接駁巴士，最近吸引港人周末專程購物。體驗區經理表示，自《購新補貼實施方案》（國家補貼）出爐後，以及離境退稅政策廣泛宣傳，香港顧客數量急升一倍。

蒸鍋、煮水壺及養生壺等小型家電最受港人歡迎

體驗區經理表示，港人較常購買小型家電產品，例如蒸鍋、煮水壺及養生壺等，估計因小型家電的體積較小，方便他們直接帶走順便在離境時退稅。「主要是自己帶回去，他們可能帶個小拖車直接帶出境外。」

港人購買人民幣200元以上商品自提離境便可退稅 不准拆開包裝

該經理提醒，只要在店內購買人民幣200元以上的商品，付款取得發票後，便可到商場的服務台登記訊息，職員將提供離境退稅單，其後顧客在口岸離境時向關員提供發票、退稅單及商品，便能申請退稅，惟離境前不准拆開包裝。

「國家補貼」與退稅政策不可共用應如何賺到盡？

惟「國家補貼」與退稅政策不可共同享用，究竟香港顧客購物應如何賺到盡？該經理表示，若以手機為例，售價人民幣6,000元以下的手機，可選擇國家補貼最高15%折扣，至於售價超過人民幣6,000元則可選擇離境退稅。不過上述建議只供參考。

與百貨公司相近，京東MALL每層設有不同的主題，例如一樓的手機及攝影產品、二樓的廚具及電競產品、三樓的大型廚房家電、四樓的家居產品、五樓的電視及冷氣、六樓的洗衣機及雪櫃等，並設有多個沉浸式體驗區，顧客可「先試後買」。

沖調師即場教導使用半自動咖啡機、鑒定咖啡豆、手沖或拉花等技巧。（歐陽德浩攝）

咖啡工坊提供全套設備及材料 沖調師即場教導拉花

當中包括美食工坊、DIY電競區、冰酒體驗區等，例如位於二樓的咖啡工坊便向顧客提供全套設備及材料，沖調師即場教導使用半自動咖啡機、鑒定咖啡豆、手沖或拉花等技巧，顧客到店後掃瞄二維碼便可免費報名參與。

顧客可坐梳化體驗王思聰¥105萬同款電視機

此外，藝人王思聰去年花費過百萬元購買的電視機故障，引起網民熱議。原來京東MALL也出售該款電視機，根據價錢牌顯示，該三星110吋無邊框電視售人民幣1,049,999元，即折合約117.5萬港元，顧客可坐電視前的梳化感受王思聰相同的體驗。

京東MALL今年插旗灣仔 面積三萬平方呎

京東集團正籌備在灣仔開設京東MALL香港首店，位於港灣道28號華潤灣景中心大廈，料佔地兩層，面積約三萬平方呎。據了解，屆時部份出售的產品與內地相同，價錢與內地相近，不少更是訂製款式，採用香港的英式三腳插，相信開幕當日能掀起排隊潮。