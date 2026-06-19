今日新聞8分鐘｜暴雨逼降深圳　男客大鬧飛機｜機場搶金條片曝光

連翔道私家車遭旅巴硬切兩線險撞車 前傳揭片主先閘人

網上流傳一條車CAM影片，顯示一輛印上「車路士足球學校（香港）」的旅遊巴，在油麻地連翔道奧海城對開，高速由快線連切兩線至慢線，壓著左線一輛私家車前行，兩車幾乎撞上，甚是驚險。上載者更不禁留言稱它為「瘋狂車路士」。不過有網民卻質疑旅遊巴如此駕駛，恐怕事出有因，懷疑兩車司機可能曾因駕駛問題結怨。結果不久後，即有網民上載一段「前傳」影片，原來私家車曾經閘過旅遊巴，引發後來旅遊巴高速靠左連壓兩線報復。網民還原事件來龍去脈後，即批評兩車司機駕駛態度均有問題，亦有人留言：「你搞完人人搞返你，又未必夠薑報警，因為自己都衰攬炒。」

塌樹橫亘阻巴士前行 兩女乘客冒雨合力搬走

天文台今日（18日）一度發出黑色暴雨警告信號，暴雨襲港期間多區受災水浸。有市民在網上分享指，暴雨中乘坐巴士期間，有樹枝塌下倒在馬路上，令行車受阻，有兩名女乘客「自告奮勇」下車搬走樹枝，才令道路回復暢通。

機場搶金條過程曝光｜男子遭持刀指嚇搶劫 七人車接應3匪逃去

機場三號停車場昨日（18日）發生傷人劫案，36歲男子遭刀手斬傷手腳劫去6條金條，總值約700萬元。遇劫過程今日（19日）在社交平台微信流傳，顯示事主取車時，被兩名持刀男子指嚇；歹徒得手後由一輛黑色七人車載走，連同司機在內，相信歹徒最少有4人。

HK Express航班暴雨逼降深圳 男乘客失控狂吼

香港天文台今日（18日）兩度發出黑色暴雨警告信號，暴雨襲港期間，一班原定由高雄飛往香港的香港快運（HK Express）UO131航班，受惡劣天氣影響被迫轉降深圳寶安機場，有乘客疑不滿行程受阻在機艙內大鬧，更揚言要聯繫國台辦和陸委會來處理。

香港快運回應稱，因香港出現不穩定天氣，UO131航班需轉飛深圳，備降後有數名乘客感到不適，在通報相關當局後，已安排乘客下機接受適切治理。UO131航班已於下午5時35分由深圳出發，繼續行程前往香港。

端午節大埔海濱龍舟賽人頭湧 7旬婦與子拍檔參賽

今日（19日）是端午節正日，除了食糭之外，本港不少地區舉辦龍舟比賽，其中，大埔海濱公園龍舟競賽早上8時半舉行，無數龍舟在吐露港「暢遊」。連日大雨後，今日天氣晴朗，惟海面大風大浪。有第二次參賽的年輕龍舟隊勇奪亞軍，團隊對於天氣轉好感到幸運，形容「天公造美」。

有女隊員表示，為了準備比賽，一星期練習約3次，「始終女仔體力冇咁好」，希望努力操練，能追上男性體能，「有一種一齊去比一樣力既感覺」。另有74歲的女健兒，划龍舟有約30年，今與兒子同上陣，感受競賽的團結和快樂。

荔景邨繼父上吊 母親床被蓋頭送院亡 女兒揭發報警

今日（19日）下午1時許，荔景邨風景樓一名中年女子報案，指其71歲繼父在單位內上吊自縊，80歲母親則在躺臥床上，有被鋪蓋著頭部。人員接報到場時二人均陷入昏迷，隨即將他們送往瑪嘉烈醫院搶救，惟其中母親送院後不治。案件暫列「企圖自殺」，警方經初步調查後，認為案件有可疑，交由葵青警區重案組跟進；鑑證科人員亦到場搜證。

烏克蘭大規模200無人機襲莫斯科 煉油廠起火

烏克蘭向俄羅斯首都莫斯科發動開戰以來最大規模的攻擊，約200無人機襲莫斯科，至少17人受傷。當地煉油廠起火，冒出大量濃煙，有莫斯科東南部居民指有「黑雨」，在下雨過後，衣服留下「黑色斑點」。俄羅斯則空襲烏克蘭東北部蘇梅（Sumy），烏方至少2死11傷。

挪威球迷獨特打氣方式 「維京划船」球場內外爆紅

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月16日舉行I組賽事，由挪威對伊拉克。許多挪威球迷在球場內，沿著整整一邊高唱着划船的吶喊聲。這段被稱為「維京划船」（Viking row）的吶喊聲在網上瘋傳。挪威的球迷不但會在球場內展示這獨特的打球方式，也會在扶手電梯施展他們獨特的應援文化。

美國兩警察開玩笑「持槍互瞄」走火 同事當場中彈

美國一宗發生在2025年的槍枝走火事件在日前掀起討論；兩名加州警員持槍互瞄過程中，其中一人不慎扣動扳機導致同袍中彈，相關畫面於2026年6月正式公開，當地警方也證實，誤傷同袍的警員阿拉托雷（Roy Alatorre）已被開除。