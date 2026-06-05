兩蚊兩折決不推限程　孫玉菡解釋：慳幾十萬、開支3000萬並不划算

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】長者2元「乘車優惠」今年4月3日起將改為「兩蚊兩折」，原訂第二階段每月限搭240程的方案明年4月實施。勞福局局長孫玉菡表示，不推出第二階段每月限搭240程方案。



他解釋，當局審視了「兩蚊兩折」實施後最新數據，發現由去年5月至今年4月乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，在約270萬名受惠總人數之中可謂「微不足道」。上述450人中，約22%為合資格殘疾人士，若實施限程方案，會影響部份殘疾人士出行。



同時，實施限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，孫玉菡指並不划算。



2026年4月3日，2元乘車優惠調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

勞福局局長孫玉菡下午在Facebook發文表示，二元優惠計劃「兩蚊兩折」新安排已在今年4月3日順利實施，至今運作順暢。

去年5月至今年4月乘車超過240程人士每月平均只有約450人

當局審視了「兩蚊兩折」實施後的最新數據，發現由去年5月至今年4月乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，孫玉菡指，在約270萬名受惠總人數之中可謂微不足道。然而，在上述450人中，約22%為合資格殘疾人士，比例遠高於合資格殘疾人士（約14萬人）在受惠總人數的佔比（約5%），一定程度上印證了部分殘疾人士確需較多車程。

孫玉菡又指，雖然受影響的人數不多，但若實施限程方案，難免會影響部分殘疾人士出行，包括就醫覆診、接受康復服務、工作等生活需要。

他又指，實施限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，並不划算。綜合考慮，當局決定不會推行限程方案。

孫玉菡期望，所有合資格殘疾人士及老友記安心使用二元優惠計劃，「做個精明乘客，避免長車短搭，開心出行，融入社會」。