兩蚊兩折決不推限程 孫玉菡解釋：慳幾十萬、開支3000萬並不划算
撰文：林遠航
出版：更新：
【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】長者2元「乘車優惠」今年4月3日起將改為「兩蚊兩折」，原訂第二階段每月限搭240程的方案明年4月實施。勞福局局長孫玉菡表示，不推出第二階段每月限搭240程方案。
他解釋，當局審視了「兩蚊兩折」實施後最新數據，發現由去年5月至今年4月乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，在約270萬名受惠總人數之中可謂「微不足道」。上述450人中，約22%為合資格殘疾人士，若實施限程方案，會影響部份殘疾人士出行。
同時，實施限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，孫玉菡指並不划算。
勞福局局長孫玉菡下午在Facebook發文表示，二元優惠計劃「兩蚊兩折」新安排已在今年4月3日順利實施，至今運作順暢。
去年5月至今年4月乘車超過240程人士每月平均只有約450人
當局審視了「兩蚊兩折」實施後的最新數據，發現由去年5月至今年4月乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，孫玉菡指，在約270萬名受惠總人數之中可謂微不足道。然而，在上述450人中，約22%為合資格殘疾人士，比例遠高於合資格殘疾人士（約14萬人）在受惠總人數的佔比（約5%），一定程度上印證了部分殘疾人士確需較多車程。
孫玉菡又指，雖然受影響的人數不多，但若實施限程方案，難免會影響部分殘疾人士出行，包括就醫覆診、接受康復服務、工作等生活需要。
他又指，實施限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，並不划算。綜合考慮，當局決定不會推行限程方案。
孫玉菡期望，所有合資格殘疾人士及老友記安心使用二元優惠計劃，「做個精明乘客，避免長車短搭，開心出行，融入社會」。
兩蚊兩折｜68歲保安屯門往返金鐘工作來回$4變約$12 冀增援基層兩蚊兩折｜孫玉菡料不影響長者出行 四分三人搭10元以下巴士線4月加價｜國泰燃油附加費、離島渡輪票價齊加 2元乘車變兩蚊兩折兩蚊兩折料會維持一段較長時間 長者硬食？孫玉菡：財政須可持續兩蚊兩折｜長者指能打擊「長車短搭」 車費負擔加重會減少出門兩蚊兩折｜孫玉菡：料下年度省5.5億公帑 每月限搭240程明年實施兩蚊兩折｜新制疊加離島渡輪4月加價 長者船費$2增至最貴$9.7