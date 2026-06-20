今日新聞8分鐘｜青公的士路中落客搬行李｜機場劫金條案 拘7男女
6.18黑雨｜坑頭村狗狗雷電中受驚走失 暖心街坊發帖 成功尋狗主
天文台於昨日（18日）兩度發出黑色暴雨警告，新界北區水浸情況尤其嚴重。有熱心巿民於晚上7時左右，在天水圍坑頭村近聚星樓發現一隻狗，懷疑牠是因為行雷閃電受驚，與主人失散。該名巿民將狗狗帶回家，細心餵飼，又上載圖片到社交媒體，為牠找尋主人，終於發帖後一小時與狗主聯絡上，人狗團聚。
藝人余德丞飲宴後 乘友人私家車銅鑼灣遇查 司機涉酒駕被捕
銅鑼灣發生兩宗醉駕案。今日（20日）凌晨零時許，港島總區交通部執行及管制組特遣隊，趁端午節長周末和世界盃進行期間，在銅鑼灣展開打擊醉駕行動，在霎東街33號對開設置路障，發現一輛掛有中港車牌的 Volvo（富豪）私家車左搖右擺，嘗試轉向駛離現場避開路障，於是將它截停。38歲梁姓男司機身上有酒氣，經酒精測試證實超標，涉嫌酒後駕駛被捕，而車上接載的朋友是藝人余德丞。
西九龍公路車禍車cam｜私家車捱切線車撞 再遭巴士撞尾致打觔斗
西九龍公路今日（19日）發生涉及巴士和兩輛私家車的車禍，3人受傷。網上流傳事發一刻片段，當時一輛白色私家車與一輛968線九巴，順序沿中線往新界方向行駛。兩車剛經過油麻地交匯處，駛至奧海城二期對開時，接連有兩輛私家車從連翔道支線駛出，其中一輛藍色車橫跨兩線，駛至白色車與巴士的行車線。
白色私家車見藍色私家車「硬攝」，即時煞車，惟仍與藍色車撞碰，兩車於是停下。尾隨的巴士收掣不及，只好向右扭軚閃避，但左邊車頭最終仍然撞向白色車，將它撞至打觔斗翻側橫亙路面。巴士閃避時，車身一度向兩邊傾斜，狀甚驚險。
荃灣青山公路的士路中落客搬行李 網民：一個癲加兩個喪
青山公路荃灣段驚見有的士在路中心停車落客搬行李。網上流傳一段影片，指今日（19日）早上9時許，青山公路往屯門方向環貿廣場對開，一輛車隊的士竟然停在右二線、亦是上屯門公路的斜路前。的士司機打開車尾箱，協助一男一女乘客搬出4個行李箱。該對男女隨後拖着行李箱，急步橫越2條行車線到行人路。的士司機隨即施施然回到座位驅車離開。
題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題
leadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadlead
題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題
leadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadlead
題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題
leadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadlead
題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題
leadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadleadlead