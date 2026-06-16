日本過江龍尖沙咀麵包店MOROPAIN結業　近一年拖5個月舖租涉54萬

【結業潮／MOROPAIN】本港結業潮持續，日本福岡人氣麵包店「MOROPAIN」去年1月插旗尖沙咀加連威老道，開設首間海外分店。惟該店近日無預警結業，門外被貼上拍賣通知，香港店IG已移除，至於FB最後一篇帖文則公布創辦人上月曾到店參與聚會。



翻查資料，該店近一年拖欠5個月租金，涉款54萬元，曾兩度被業主向區域法院申請財物扣押令，而該舖位月租10萬元，若以索價48元、招牌產品提拉米蘇蜜瓜包計算，即每個月需售出2,083個包，才夠交租。



福岡人氣麵包店「MOROPAIN」去年1月選址尖沙咀，開設首間海外分店，近日因拖欠租金結業。（Karying_karen／OpenRice圖片）

業主「太興置業」入稟追租 向法院申請財物扣押令

日本福岡人氣麵包店「MOROPAIN」去年1月選址尖沙咀，開設首間海外分店。惟近日有網民發現店舖沒有營業，管業處已在門外貼上搬遷告示，協聯估值及拍賣行有限公司則貼上拍賣通知，指區域法院准公開拍賣店內被扣押的各物品，下款日為上周三（6月10日）。

《香港01》翻查資料發現，該店近一年拖欠5個月租金，涉款54萬元，曾兩度被業主「太興置業有限公司」，向區域法院申請財物扣押令。因此協聯估值及拍賣行以公開拍賣物品的方式，清償租金及相關費用。

管業處已在門外貼上搬遷告示。（Threads／2jimmylo圖片）

翻查資料，該店近一年拖欠5個月租金，涉款54萬元，曾兩度被業主「太興置業有限公司」，向區域法院申請財物扣押令。（Threads／conycony圖片）

官網無公布結業原因 創辦人5月曾到店參與聚會交流製包心得

截至今日（16日），MOROPAIN沒有在社交平台及官網發布結業消息，其香港店官方Facebook最後一次更新為5月26日，指創辦人兼主廚諸永裕士（Yuji Moronaga）來港進行非常私密的聚會，創辦人更即場製作招牌蜜瓜包，並與現場觀眾交流製作麵包的心得。至於其香港店官方IG專頁則已移除。

香港店官方IG專頁已移除。（IG截圖）

MOROPAIN主打提拉米蘇蜜瓜包。（OpenRice／Vivi2ee圖片）

租金10萬元 賣逾2000個提拉米蘇蜜瓜包方收回成本

MOROPAIN品牌成立於2014年，該尖沙咀旗艦店每日新鮮出爐約40款麵包，曾吸引不少麵包迷到場朝聖。而該店建築面積2,516平方呎，地址為尖沙咀加連威老道29號信基商業中心地下A及B舖，月租約10萬元，若以索價48元的原味提拉米蘇蜜瓜包計算，即每個月需售出2,083個包才可回收租金。