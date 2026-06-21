扶貧｜孫玉菡：依收入界定貧窮有失真　「純用一粒數計會好模糊」

政府早前公布《精準扶貧成果報告》，不再定義「貧窮」及「貧窮線」。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）重申，以往政府僅以收入界定貧窮有很多不足之處，會造成「失真」，強調部份目標群組的問題非單純綫能解決，「你純粹用一粒數，一個收入嚟計，會好模糊」，又否認當局不想反映有多少貧窮人口。孫玉菡又透露，當局約3年後會推出第二份報告。



勞福局局長孫玉菡（資料圖片／梁鵬威攝）

政府早前公布《精準扶貧成果報告》，不再定義「貧窮」及「貧窮線」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府上星期公布《香港精準扶貧成果報告》，不再定義「貧窮」。孫玉菡今日出席無綫節目《講清講楚》時，被問及若不定義貧窮，怎樣才知道有多少人生活達一般人水平。孫玉菡表示，以往僅以收入界定貧窮有很多不足之處，會「失真」，「講唔到佢邊度窮、點解窮，唔睇佢啲資產，都唔睇政府啲非現金資助」。

孫玉菡又以身體檢查作比喻，指之前的量度方式就如同只量度一個人的BMI（身體質量指數），但仍有很多問題要處理，「係咪應該你個呼吸道唔舒服，就要對住呼吸道做嘢呢？你腸胃唔舒服，係咪要對腸胃做嘢呢？」

孫玉菡指，劏房戶需要多點生活空間，及鄰里支援，這些並非單純錢的問題，故政府提供社區客廳協助。（恒基圖片）

3年後公布第二份精準扶貧成果報告

社會上有聲音指出，政府不定義貧窮，原因是不想反映有多少貧窮人口，孫玉菡直言不同意，指精準扶貧正正是想面對貧窮問題。他舉例指劏房戶需要多點生活空間，及鄰里支援，這些並非單純錢的問題，故政府提供社區客廳協助。他強調，必需對接目標群組才會知他們需要甚麼，「你純粹用一粒數、一個收入嚟計，就正如我先前所講，會好模糊。」他又透露，當局約3年後會公布第二份精準扶貧成果報告。

料社區客廳可恆常運行

孫玉菡表示，今年內會再至少4間社區客廳落成，總數達到18間，預計會惠及10,000名劏房戶。現時社區客廳場地由商界提供，營運費由關愛基金支付。孫玉菡對於計劃恆常運行感樂觀，至於未來模式為政府投放資金、由「關愛基金」支出又或如何處理，則會繼續觀察，強調「好的東西會繼續做」，不會取締。

課後託管服務考慮推展至中學

政府自2023/24學年「在校課後託管服務計劃」，由學校提供場地、關愛基金提供資金、非政府機構負責營辦，向有課託需要的小學生提供課後託管及學習支援。孫玉菡表示，當局未有為參與的學校設上限，相信只要「加把勁」再推動，會有更多學校參加。他又透露，但本屆政府任期會全力在小學推行計劃，並考慮「向上」推展計劃至中學。