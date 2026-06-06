兩蚊兩折︳孫玉菡：推行首月補貼減6900萬　不推限程方案實事求是

「兩蚊兩折」第二階段的每月240程限程方案原定明年4月實施，政府昨（5日）煞停計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）指做法實事求是，強調在推行任何政策都要看最新的數據和情況。他又稱，在實施「兩蚊兩折」首月政府補貼額共減少6900萬元，每程平均補貼則由4.9元下調至4.5元。



運輸署早前宣布，兩條位於將軍澳區的專線小巴線114A及114B線即將投入服務。（資料圖片／潘思穎攝）

推限程年省幾十萬 惟開支需約三千萬

「長者2元乘車優惠」今年4月3日起將改為「兩蚊兩折」，原訂在明年實施第二階段，每月限搭240程的方案。不過孫玉菡昨指，去年5月至今年4月，每月平均只有約450名受惠者乘車逾240程，限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，認為並不划算，故宣布不會推行第二階段的限程方案。

孫玉菡：不推限程做法實事求是

孫玉菡今日會見傳媒時表示，不推行限程方案為實事求是的做法，當局在推行任何政策都要看最新的數據和情況。他續指，當局本月要決定是否投放資源更新系統，以及作實地測試，最遲需要在政策推行前約10個月起投放資金。而更新和調整閘機等需要花約3000萬，但推行限程每年僅可省數十萬，當局認為不太划算，因此決定撤銷方案。

每程平均補貼由4.9元下調至4.5元

他又稱，雖然「兩蚊兩折」現只實施兩個月，難作概括性評估，而且不同月份的假期不同，難以直接對比，但簡單比較3月份、即實施「兩蚊兩折」之前的一個月，和4月份、即實施「兩蚊兩折」後第一個月，政府在補貼共減少6900萬元。而每程的補貼額則由3月的約4.9元，下降至4月的4.5元。

至於政府是否早已計算出更新系統需要約3000萬，他指，更新系統所用的具體開支，需貼近政府正式做功夫前，才可作更清晰的預測。問及隨人口老化政府日後會否再調整「兩蚊兩折」，孫玉菡重申這屬政府較長遠的政策。