肝癌｜防癌會補貼「雙免疫治療」藥費　患者14厘米腫瘤壞死不復發

肝癌是本港第五大常見癌症及第三大癌症殺手，由於早期症狀不明顯，近半患者確診時已屬中晚期，錯失治療黃金時機會。近年「雙免疫治療」療法面世，即使是傳統手術不可切除的腫瘤亦能殺死，令肝癌不再復發。



香港防癌會推出藥物資助計劃，資助不可切除的肝細胞癌症患者25%至33%藥費。今年四月底撒瑪利亞基金亦正式將雙免疫治療組合納入資助藥物名單，期望為肝癌患者帶來「及時雨」。



香港防癌會癌症教育小組委員會委員、內科腫瘤科專科醫生介紹雙免疫治療的功能和適用患者。（香港防癌會提供圖片）

肝癌早期沒有明顯症狀 男性發病率為女性三倍

由於肝臟沒有神經線，早期肝癌患者大多沒有明顯症狀，當發現身體逐漸消瘦或者腹痛才身體檢查，但此時腫瘤往往已相對大，而且癌細胞開始擴散，根治機會減低。近年大眾對肝癌的認識增加，部份肝硬化或乙型肝炎帶菌者會主動聯絡醫生檢查或篩查。

根據香港防癌會數據，香港於2023年錄得1,700宗肝癌新症，男性佔1,273宗，發病率約為女性的三倍。病人大多在50至60歲期間發病，證明肝癌屬中年至老年病。

雙免疫治療可免卻胃鏡檢查 有機會根治肝癌

防癌會癌症教育小組委員會委員、內科腫瘤科專科醫生陳林表示，現時臨床上主要有三種一線治療方案——口服標靶藥物、鏢靶藥加免疫治療，以及雙免疫治療，目標皆是抑制腫瘤血管新生以及激活免疫反應。口服鏢靶藥物使用前需先進行胃鏡檢查，觀察是否有胃出血情況出現，排期檢查需時亦會對公營醫療系統造成負擔。

雙免疫治療可免卻胃鏡檢查，有助中晚期患者縮細腫瘤，病人存活時間由以往只有3至6個月大幅改善至平均一年多至三年，甚至能根治肝癌。病人肝功能必須達A級，而且沒有其他免疫病，例如紅斑狼瘡，牛皮癬等，才能接受雙免疫治療。

陳林醫生提到肝臟屬人體重要代謝器官，在可見的將來肝癌仍然會成為亞洲常見癌症（陳巧恩攝）

有14厘米長腫瘤的病人靠雙免疫治療完全康復

臨床腫瘤科專科醫生蔣子樑分享，一名69歲男性檢查身體時，發現癌指數升高，確診肝癌，肝臟中央位置有一個13.6厘米的不可切除的癌腫瘤，已侵入中肝靜脈，基線甲胎蛋白指數達到5,000。多位醫生均判斷腫瘤無法以手術切除，病症影響患者食慾，經常感到疲倦影響日常社交生活。

他總共完成了六個周期的雙免疫治療，每四週一次，整體耐受性良好，只有在用藥的首三至四日感到輕微疲倦及皮膚乾燥，事後食慾回復、腹部疼痛亦消失，生活逐漸恢復正常。治療三個月後電腦掃描顯示腫瘤完全壞死。機構至今已追蹤個案超過四年，目前沒有復發，生活如常。

蔣子樑醫生指肝癌不用數字來分期，多數以早、中，晚三期分類（陳巧恩攝）

資助年費約40至50萬 香港防癌會提供高達33%藥費援助

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林家安醫生提到，協會去年推出藥物資助計劃，免疫治療藥物A在第1至11周期可獲每次約25%藥費資助，免疫治療藥物B於第一周期注射一次每支可獲得約33%援助。

病人在公私營醫院完成注射後可憑收據申領援助，暫時約20位病人受惠。林家安指，明白到多數病人確診後會陷入兩難，身體情況惡劣導致需要退下工作崗位失去收入，同時需要繳付昂貴藥費，希望計劃為經濟有困難病人提供「及時雨」，他亦期望雙免疫治療此技術能盡早納入政府的藥物名冊，進一步支援肝癌患者。