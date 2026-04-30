醫生揭廚房5危險習慣｜1種筷子含劇毒易致肝癌！飯煲保溫過久傷肝

你是不是也經常這樣——早上出門前煮好的粥，晚上回家一開電飯煲，還是温熱的，心裏美滋滋覺得「省去了再加熱」；或者中午剩下的米飯，一直插着電保温，可以放到晚飯時再吃。



打住！你可能不知道，你以為的「方便、省事」，其實是在給細菌「開派對」。這條關乎全家老小健康的避坑指南，必須認真看完。

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電飯煲保温飯菜別超4小時，細菌、致癌物都增多

很多人覺得，電飯煲蓋着蓋子、插着電，温度那麼高，能有什麼問題？四川省腫瘤醫院臨牀營養科主任醫師熊竹娟2026年在醫院微信公眾號刊文指出，電飯煲裏保温超過4小時的飯菜，正在變成細菌的「繁殖天堂」，甚至可能悄悄產生致癌物。

1. 讓細菌快速繁殖

世界衛生組織劃過一個概念，叫食物的「危險温度帶」——5℃~60℃。這個區間是細菌最活躍的「舒適區」，大多數致病菌在這個温度下會快速繁殖。

電飯煲的「保温」功能一般將温度維持在60℃~70℃，但存在兩個隱患：

受熱並不均勻

尤其是上層接觸空氣的部分，温度很容易降到60℃以下，跌入「危險温度帶」。

產生二次污染

如果飯菜被吃過幾口，或者勺子沾過口水，細菌就有了可乘之機。比如金黃葡萄球菌和沙門氏菌，一旦進入，只要温度合適，20分鐘就能翻一倍。

吃了這樣的飯菜，輕則引起腹痛、腹瀉，重則可能誘發急性腸胃炎，出現嘔吐、腹瀉等症狀，影響身體健康。

2. 可能增加患癌風險

很多綠葉菜本身含天然硝酸鹽，正常吃沒問題。但飯菜長時間保温，細菌會把硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽。亞硝酸鹽進入胃部，和蛋白質分解物結合，會生成亞硝胺——世衛組織認定的一類致癌物，與肝癌、胃癌、食管癌相關。

簡單來說，一鍋久放保温的青菜，致癌風險會在無形中升高。單次吃可能劑量不高，但長期天天這樣吃，肝臟負擔和細胞損傷會不斷累積，悄悄增加致癌風險。①

因此，電飯煲保温模式下的飯菜，最好在4小時內解決掉。如果預估吃不完，放冰箱冷藏，不給細菌和風險留機會。

除了電飯煲，這些廚房習慣也要避免

1. 有黴斑的筷子，可能有劇毒致癌物

一雙筷子用上幾年，在很多家庭裏都不稀奇。不少人覺得，筷子沒壞就沒必要換。但你或許不知道，這個看似節省的習慣，其實可能藏着劇毒致癌物。

中國國家食品安全風險評估中心風險交流部研究員韓宏偉2022年在科普中國刊文指出，大多數家庭使用的是竹筷或木筷。竹製品與木製品兩種產品是黴斑最喜歡的生存環境，且只要環境不幹燥、物質本身濕度達到一定程度，僅需一天時間即可生成黴斑。發黴的筷子上可能有黃麴黴毒素，是一種劇毒致癌物，容易誘發肝癌。

同時，消毒不充分的筷子上大腸桿菌、黃色葡萄球菌等細菌會超標，使用被這些細菌感染後的筷子很有可能會造成消化系統疾病，例如腹瀉、嘔吐、腸胃炎。所以，最好使用3～6個月，就要更換新的筷子。②

2. 一塊多種用途的抹布，滋生致病菌

一塊抹布，能有多少種用途？擦桌子、擦灶台、洗碗、擦砧板……當抹布開始「身兼數職」時，廚房裏最該警惕的衛生死角，往往就是它自己。

復旦大學附屬中山醫院檢驗科主任技師郭瑋2024年在醫院微信公眾號刊文指出，這種行為很可能造成致病菌的交叉污染，增加健康隱患。此外，抹布用久了會出現變臭變硬的情況，這是因為在使用過程中抹布沾染了大量油漬污物和水垢導致纖維變硬，也為微生物提供了生長環境，促使它們快速繁殖代謝死亡，所產生的硫化氫等物質使得抹布變臭。③

抹布需要勤更換，清洗後懸掛晾乾，定期使用消毒劑浸泡或者煮沸消毒，最好做到「專區專用」。用於日常清潔的抹布1個月更換一次，接觸餐具的抹布更要勤換。

3. 有劃痕的易潔鑊，微塑料悄悄釋放

你家的易潔鑊（不粘鍋），是不是也早已「傷痕累累」？別急着回答「能用就行」。易潔鑊一旦有了劃痕，就相當於給微塑料打開了「綠色通道」。別以為看不見就沒事，這些「隱形殺手」正隨着一次次翻炒，悄然混入食物，日積月累，威脅着家人的健康。

2022年國際期刊《全環境科學》刊登的研究表明，幾毫米易潔鑊劃痕就可以釋放大量塑料顆粒，並進入食物中被人體攝取。研究發現，易潔鑊塗層通常是聚四氟乙烯（PTEE）或特氟龍。這種不沾塗層是一種合成塑料，屬於PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）家族。雖然具有較好的熱穩定性，但是當其與堅硬物體發生摩擦時，會形成微小（<5毫米甚至1微米）的塑料顆粒，並被人類攝入體內。④

這些塑料被稱為「永不降解的化學物質」，幾乎無法排出體外，對健康造成永久化學危害。同時要注意：實際烹飪時，釋放的有毒塑料數量將會更高。

建議立即停止使用帶有劃痕的易潔鑊，並儘快更換新品。換一口新鍋，讓每一餐都做得安心，吃得放心。

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4. 看似乾淨的洗碗海綿，可能在輸送細菌

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科副主任醫師盧驍2025年在CCTV生活圈刊文指出，即使是「看起來乾淨」的洗碗海綿，也可能滋生細菌。海綿質地疏鬆多孔，內部大小不一的孔洞容易殘留水分、食物殘渣和油污，為細菌的生長提供了適宜的環境。

此外，洗碗海綿常被用於清洗不同物品，如切過生肉的案板、油膩的炒鍋、殘留食物殘渣的碗盤等。這些物品上攜帶的各種細菌最終匯聚在海綿中，使其成為細菌種類極為豐富的地方。即使用完後不再滴水，海綿也很難在短時間內徹底乾透，長期處於濕潤狀態，為藏在其中的細菌創造了理想的繁殖條件。⑤

用完後的洗碗海綿，要及時清洗乾淨，擠幹水分，放置在乾燥、通風處。定期更換洗碗海綿，至少1個月換一次。

5. 滿是劃痕的砧板，可能暗藏黴菌細菌

你家的砧板，是不是已經默默服役五六年，甚至十來年之久了？那塊老砧板早已「遍體鱗傷」，卻依然堅持在用。只要沒剁爛、沒砍斷，很多人都不會想要更換。可你或許不知道，那些深一道淺一道的刀痕裏，正藏着洗不掉的食物殘渣、悄悄滋生的細菌，甚至還有你看不見的黴菌。

營養師王璐2023年在科普中國刊文介紹，用久了的木製菜板有太多劃痕，就很容易藏污納垢，滋生細菌和黴菌。雖然少量的黴菌吃進肚子裏不會引起太大問題，但無論感官上還是心理上都會因此不舒服。而且，如果切生肉時留存了一部分在菜板縫隙裏，其他食物也容易被生肉上的大腸桿菌、沙門氏菌等污染，嚴重時可能引起食物中毒。

建議至少準備兩塊菜板，做到生熟分開。菜板屬於消耗品，一旦發現發黴、變色、開裂、變形、劃痕太多、掉渣等情況，及時更換，避免禍從口入。⑥

寫在最後

重視廚房裏這些小習慣，真不是小題大做。它不只是一頓飯的事，而是關乎一家人一天三餐的安全和健康。從今天起，把「遍體鱗傷」的不粘鍋換了，把磨損嚴重的筷子果斷淘汰，把用了很久的砧板也更新一下……這是性價比最高的健康投資。

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本文綜合自：

①2026-03-11四川省腫瘤醫院《電飯鍋保温飯菜超過這個時間，致癌物、細菌都增多！》

②2022-11-19科普中國《筷子用久竟然會致癌？這3點，你一定要知道！》

③2024-12-30復旦大學附屬中山醫院《你「最信任」的清潔工具，可能是個細菌發源地？！》

④Luo Y, Gibson CT, Chuah C, et al. Raman imaging for the identification of Teflon microplastics and nanoplastics released from non-stick cookware. Sci Total Environ. 2022 Dec 10;851(Pt 2):158293.

⑤2025-12-01CCTV生活圈《洗碗海綿上的細菌數量可能超過馬桶圈！這3個洗碗誤區，人人都應該知道

⑥2023-10-10科普中國《警惕！如果你家的菜板是這樣，請立刻丟掉…》



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