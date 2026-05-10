肝癌多由黃麴毒素引起？專家教5招防癌避中晚期　2類人要定期篩查

在中國，肝癌是導致全民死亡的第二大癌症。而肝臟又是一個比較「沉默」的器官，所以肝癌被發現時，往往已經到了中晚期。



黃麴黴毒素是肝臟的「隱形炸彈」，如果你家有發黴的筷子、案板、發黴變質的食物，千萬別捨不得，及時扔掉！快跟着小編一起來看看吧～

黃麴黴毒素 肝臟的「隱形炸彈」

黃麴黴毒素是黃麴黴菌的代謝產物，其滋生温度為28℃～38℃，喜潮濕，一般情況下肉眼看不見，是肝炎、肝硬化、肝癌的重要誘因之一。

黃麴黴毒素是肝炎、肝硬化、肝癌的重要誘因之一。（CCTV生活圈）

1毫克黃麴黴毒素就可以導致癌症發生，20毫克黃麴黴毒素一次性攝入直接致成年人死亡，其毒性是氰化鉀的10倍，砒霜的68倍，是我們所知的最強生物致癌劑，1993年它就被世界衛生組織的癌症研究機構劃定為一級致癌物。

黃麴黴毒素喜歡藏在發黴變質的物品中：

● 發黴的筷子、案板等

● 發黴的堅果、大豆

● 過期或變質的食用油

● 發黴的粟米、小麥、大麥等

● 久泡變質的木耳

● 發黴的茶葉

● 蒸好的米飯、饅頭兩天內還沒吃完，又沒有冷凍保存，即使看起來沒變質，最好也不要再吃了



黃麴黴毒素喜歡藏在發黴變質的物品中（CCTV生活圈）

少量食用發黴食物沒關係？錯！

黃麴黴毒素在體內不易被破壞、分解，所以如果食用了發黴食物，其所含的黃麴黴毒素容易在體內蓄積，肝臟就會被持續破壞，時間一長就容易發生肝癌。

發黴食物高温炒熟就安全？錯！

280℃以上的高温才能殺滅黃麴黴毒素，而我們平時炒菜的温度通常在100℃～120℃之間，所以發黴食物即使經過高温炒熟，也無法殺滅黃麴黴毒素。

健康小貼士：

對於發黴變質的食物以及發黴的物品，千萬別抱着省錢心態繼續食用、使用，最好及時扔掉。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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肝臟的「隱形炸彈」 還有這兩個

1. 脂肪肝

從脂肪肝到肝癌，可能只有幾步：

脂肪肝→肝硬化→肝癌



脂肪肝是導致肝癌的重要因素之一，當脂肪遍佈肝臟，會使肝臟細胞喪失功能，產生炎症甚至是纖維化，從而導致癌症發生。

從脂肪肝到肝癌，可能只有幾步（CCTV生活圈）

注意：

脂肪肝一旦有症狀，出現不適，往往預示着肝臟炎症程度比較重，甚至到了肝硬化、肝癌的階段。所以，脂肪肝不要等有了症狀才就醫，體檢一旦發現有脂肪肝，就應該到醫院就診，尋求專業指導。

2. 乙肝：

從乙肝到肝癌，可能只有幾步：

乙肝→肝硬化→肝癌



肝臟在乙型肝炎病毒的慢性炎症刺激下，會使肝臟出現肝硬化，持續發展可能會轉變為肝癌。目前，在肝癌患者中約有80%的人群伴有乙型肝炎肝硬化或者乙型肝炎病毒陽性。

從乙肝到肝癌，可能只有幾步（CCTV生活圈）

健康小貼士：

1. 乙肝的主要傳播途徑為母嬰傳播、性傳播、輸血傳播，日常生活中與乙肝患者握手、擁抱、一起吃飯，基本不會感染乙肝病毒，不必過度恐慌。

2. 肝臟功能受到破壞，會出現食慾下降、莫名乏力、上腹隱痛、皮膚黃疸等表現，此時應及時就醫，查明病因，早發現、早治療。

做好這5件事 60%的肝癌其實可以避免

1. 管住嘴

食物多樣化、營養均衡、不暴飲暴食、不吃黴變食物，是對肝臟友好的飲食方式。

2. 邁開腿

每周運動3～5次，每次運動30分鐘以上，與飲食相結合，可以更好幫助控制體重，幫助預防脂肪肝甚至「逆轉」輕度脂肪肝。

3. 切勿自行服用藥物

肝臟是容易受到藥物損害的器官，用藥一定要在醫生指導下進行，切勿自行服用藥物。

4. 養成健康生活方式

飲酒、吸煙、熬夜、愛生氣，都會對肝臟造成不良影響。

● 及時戒煙、戒酒。

● 別熬夜，最好在22:00前入睡，最晚不要超過23:00，睡夠7～8小時。

● 保持好的心態，對養護肝臟也是很重要的，平時可以多做一些令自己感到快樂的事情，比如運動、擁抱親人、養寵物、曬太陽等。



5. 定期檢查

● 一般人群應每年進行肝功能檢查。

● 乙肝患者應在醫生指導下長期規範用藥，幫助避免其轉變為肝癌。

● 肝癌高危人群（乙肝/丙肝感染者、肝硬化患者、家族史者）需每6個月進行一次甲胎蛋白（AFP）檢測+肝臟超聲，兩者結合可提高早期肝癌檢出率。



健康小貼士：

防癌在先、早查有益、肝癌可治，目前隨着3D打印技術、人工智能技術等不斷發展，肝癌治療也在不斷進步，不必過於恐慌。

預防肝癌行動指南

1. 遠離黃麴黴毒素

不吃發黴變質的食物，不用發黴的筷子、案板等物品。

2. 脂肪肝、乙肝人群

要遵醫囑進行治療，調整生活方式，積極控制相關疾病進一步發展為肝癌。

3.做好這5件事，60%的肝癌其實可以避免

管住嘴、邁開腿、不自行服用藥物、養成健康生活方式、定期檢查。

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