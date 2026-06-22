今日新聞8分鐘｜Danny父斥不尊重食母乳意願｜天水圍法拉利起火

深圳灣公路大橋車禍車CAM｜私家車撼的士車尾反肚 男子慌忙爬出

深圳灣公路大橋香港口岸區今日（21日）下午發生車禍，4輛的士與一輛私家車相撞，私家車更撞至四輪朝天，6人受輕傷，其中5人送院。受意外影響，大橋通往深圳灣邊境管制站支路一度封閉，運輸署曾呼籲市民使用其他口岸出入境。

《香港01》接獲讀者提供車CAM影片，可見當時左一線已有多輛的士；另一新界的士和涉事黑色私家車則沿左二線行駛。約6秒後，左二線的新界的士懷疑收慢及輕微扭左，後方黑色私家車收掣不及撞向其右車尾，並向前翻滾「反肚」。兩車相撞時，亦波及左一線另兩輛新界的士及一輛市區的士。意外後，私家車上一名男子自行爬出車外，踉蹌站穩後，再次跪伏探看車廂內。

屯門三聖邨父子疑不忿被抄牌 向交通督導員扔告票 雙雙被捕

屯門發生襲擊公職人員事件。今日（21日）中午12時07分，警方接報，兩名交通督導員巡經三聖邨一海鮮酒家對開時，發現一輛私家車違例泊車，遂上前發出告票。涉事私家車一對分別61歲及31歲姓林父子見狀，與兩名交通督導員爭執，其間先後將告票擲向交通督導員。

警方到場調查後，以涉嫌「涉嫌襲擊公職人員」罪拘捕該對父子；遇襲的一男一女交通督導員沒有表面傷痕，被送往屯門醫院作進一步檢查。案件由屯門刑事調查隊第3隊跟進。

屏山54歲男踩電動單車 從1.25米高貨台墮下亡 途人揭發報警

今（21日）早9時許，警方接獲屏山唐人新村路的途人報案，指懷疑上址一名男子倒臥在地，身旁有一輛電動單車，懷疑上址發生交通意外。警方及救護員接報到場，證實該名54歲姓林男子當場不治。警方發現死者的頭及手部有擦傷，現正調查意外成因及其死因。該名男子為附近居民。

Save Lily｜父斥當局忽視《兒童權利公約》不尊重Danny食人奶意願

非常父母曾先生及關小姐，其在香港出生僅兩個月大的幼子Danny，昨日被緊急送院醫治，現時在東區醫院兒童病房留醫。父母經探望後再引述醫生所指，Danny現時有發燒情況，或須做「脊柱刺穿手術」。經社工及當局批准後，周一（22日）凌晨時分，父母兩人終獲准進入病房探望Danny。

天水圍法拉利陷火海 濃煙席捲半空 消防開喉撲救

今日（22日）上午10時41分，警方接獲一名司機報案，指其私家車在天水圍銀座輕鐵站對開起火，自己已離開車廂。消防接報到場出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約28分鐘後將火救熄。

網上影片可見，濃煙席捲半空，涉事法拉利陷入熊熊烈火中，消防員正進行撲救。火種熄滅後，跑車的車頭損毀，擋風玻璃盡碎。

將軍澳小學擬辦世界盃夜 有家長欲為子女報名凌晨睇波：一日咋嘛

世界盃賽事如火如荼，將軍澳佛教志蓮小學計劃7月15日凌晨2時30分至清晨6時，舉辦「世界盃之夜」，讓學生回校感受熱烈氣氛，引起廣泛討論。有該校家長今日（22日）認為，類似活動在外地早已存在，是很平常的事，但因要上班，不打算讓小朋友參加，亦有家長打算為子女報名，對活動表示期待，希望可給予小朋友多點體驗。

英國首相施紀賢宣布辭職 留任至選出新黨魁

英國首相施紀賢（Keir Starmer）22日在倫敦唐寧街宣布將於工黨選出新黨魁後辭去職務。施紀賢表示已於同日早上與英王查理斯三世通話，告知其決定。

河南動物園年薪10萬招人扮黑熊｢嚴禁說人話｣ 網民：夢寐以求

近日，河南漯河野生動物園一則「年薪10萬（人民幣，下同）招聘黑熊扮演者」的招聘信息在網絡上引發熱議。招聘海報中寫着「嚴禁說人話」「放飛就是本質」等描述，不少網民直呼「神仙崗位」。據介紹，該招聘發布後有近100人報名，目前黑熊崗位已經招滿。