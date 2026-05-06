五一黃金周｜廉署：前四日8500人次到訪　每日數百人品嚐廉署咖啡

廉政公署咖啡令不少人聞「啡」色變，不過在五一黃金周，就吸引不少旅客及本地居民專程到來飲廉署咖啡。廉署表示，北角總部地下「一九七四」咖啡廳在黃金周推出全新「留聲．印記」展覽，以歌曲傳播誠信廉潔理念，配合連串文青活動及特色文創紀念品，黃金周首四天吸引近8,500人次到訪參觀。不少嚮往「文青風」的旅客到訪，盛讚展覽別出心裁，希望能憑歌寄意，繼續承傳廉潔理念。



廉署特別安排年青樂手作無伴奏合唱(A Cappella)及Busking(街頭表演)。（廉政公署圖片）

廉署特別安排年青樂手作無伴奏合唱(A Cappella)及Busking(街頭表演)。（廉政公署圖片）

廉署表示，是次「留聲．印記」展覽，展出當年歌手們的珍貴相片、黑膠唱片、卡式錄音帶和CD，讓訪客重溫半世紀反貪經典金曲，不少有留意廣東歌的旅客都覺得很有共鳴。廉署亦特別安排年青樂手作無伴奏合唱(A Cappella)及Busking(街頭表演)，以歌傳「誠」，作為黃金周的特別節目，首兩場表演吸引不少到訪者圍觀欣賞，熱鬧非常。

為讓市民有充足時間從展覽認識倡廉文化，黃金周期間特別加長開放時間，本周六(9日)亦將再安排一場無伴奏合唱表演。

廉署總部地下的「一九七四」咖啡廳，在五一黃金周期間人龍不絕。（廉政公署圖片）

五一期間，由保良局營運的廉署「一九七四」咖啡廳人龍不絕，每日均有數百人前來品嚐「廉署咖啡」；而廉署推出的13款全新限定文創紀念品，環保袋、記事簿、「冰箱貼」及多款「長青」人氣產品咖啡杯亦大受歡迎。

北京旅客馬女士及邊女士帶同孩子參觀，稱希望他們從小明白公平及誠實的重要性。（廉政公署圖片）

來自北京的馬女士及邊女士，在黃金周期間帶同小四及小五的兒女參觀廉署總部，希望他們從小明白公平及誠實的重要性。雖然行程緊湊，她們仍然堅持帶孩子來廉署參觀。

來自西安的工科研究生劉先生，專程來細味遠近馳名的「廉署咖啡」和參觀展品，他指2樓展覽廳的廉署案件資料最令他印象深刻，認同對香港得來不易的廉政發展有更透徹理解。

西安旅客劉先生讚賞展廳令他對香港的廉政發展有更透徹的理解。（廉政公署圖片）