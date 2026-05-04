五一黃金周｜5.3錄20萬內地旅客訪港　首三日累計71萬按年升4.7%

【五一黃金周／內地旅客】昨日（3日）內地五一黃金周第三日，逾20萬人次內地旅客訪港，較前兩日單日數字回落約5、6萬。黃金周首三日累計71萬人次內地旅客訪港，按年升4.7%。另外，昨日是香港居民回港高峰，錄得近48.2萬人次入境。



5月3日，內地五一黃金周第三天，不少內地旅客到尖沙咀廣東道名店街行街。（梁鵬威攝）

2026年5月2日，內地五一黃金周第二日，大批旅客在中環天星碼頭坐船遊維港。（夏家朗攝）

▼5月3日 遊客到廣東道名店街購物▼



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5.3錄20萬人次內地旅客訪港

入境處數據顯示，昨日內地旅客入境香港人次達約20萬，最多人經落馬洲支線來港，有43,493人次。其次是高鐵西九龍，有43,111人次。

去年5月3日，內地旅客入境人次錄約19.3萬人次，今年增加約7,000人次，按年增長約3.6%。今年黃金周首3日，即由5月1日至5月3日，內地訪港人次共達約71.4萬，較去年的68.2萬增加約3.2萬，即上升約4.7%。

昨日48.2萬香港居民回港

昨日亦是香港居民回港高峰，錄得近48.2萬人次。昨日有約22.4萬港人離港，若不計及港珠澳大橋口岸、機場、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭，約17.6萬人次經陸路、鐵路等口岸北上，其中以羅湖口岸最多，佔55,699人次。其次是落馬洲支線，佔42,434人次。