五一黃金周｜內地客五人兩晚住宿花費4千　稱早規劃應對高物價

今日（5日） 是五一黃金周最後一日，早上有不少內地旅客經高鐵站離港。內地旅客周小姐指，來港數日天氣不佳，不過，未影響旅遊體驗，只是景色與想像稍為不同，例如在太平山上俯瞰香港，「有種憂鬱的感覺」。另有旅客指，一行五人留港兩天，住宿提早預訂，花費約三、四千元，稱雖然本地物價貴，但只要有規劃行程，使費也不成問題。



今日是五一黃金周最後一日，早上有不少內地旅客經高鐵站離港。（鄭子峰攝）

今日是五一黃金周最後一日，早上有不少內地旅客經高鐵站離港。（鄭子峰攝）

今日是五一黃金周最後一日，早上有不少內地旅客經高鐵站離港。（鄭子峰攝）

首4日累計90.5萬人次內地旅客來港

香港入境處早前預計，五一黃金周五日將有98萬人次內地旅客訪港，截至昨日（4日）首四日，共有90.5萬人次內地旅客來港，接近去年五日92萬人次總數。其中昨日有19萬人次來港，按年升26.7%，比首日升幅13.3%增加一倍。

今早售票處屏幕可見，不少班次的高鐵的票已售罄。高鐵站內亦有不少內地旅客拖着行李箱，準備回程。

從售票處屏幕可見，不少班次的高鐵的票已售罄。（鄭子峰攝）

來自江蘇的周小姐在港逗留了三日，表示最深印象的地方是太平山，因為周日下午下雨，所以在山上俯瞰香港，有種憂鬱的感覺，跟想像中的景色不同。雖然這幾日天氣不佳，但她說沒有很影響旅遊體驗，最重要的是她昨天到迪士尼時，煙花依然有準時放。

因為周日下午下雨，所以來自江蘇的周小姐指在山上俯瞰香港，有種憂鬱的感覺。（鄭子峰攝）

一行五人兩晚住宿花約4千 稱物價貴需及早規劃

來自重慶的郭小姐則說，印象最深的地方是維港，因為維港很著名，他們來港的第一站就是維港。她覺得鐘樓很有歷史感，跟內地的建築很不同。

物價方面，雖然比內地高，但她認為只要計劃一下使費也不成問題。他們提早預訂了住宿，一行五人兩晚也只需三、四千元。

雖然部份港人對內地旅客的行為感到不滿，但郭小姐說感受不到香港人的態度不友善。（鄭子峰攝）

廣州男初訪港 最愛星光大道

來自廣州的何先生第一次訪港，他指，知道在港露營很受歡迎，但在港只逗留兩天，所以只打算逛逛城市，期間曾到銅鑼灣、旺角等，最喜歡是星光大道，認為風景很美。