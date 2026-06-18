網約車｜酌情處理載客未達標司機　議員參考司機性侵案倡道德審查

網約車合法化首階段將發出一萬個牌照，最快今年11月底批出。立法會今日（18日）舉行相關附屬法例小組委員會，有議員關注續牌需要指定行程數目，如有突發因素是否可以酌情處理，以及如何避免及處理偽冒網約車車輛證明書的情況。



運輸及物流局局長陳美寶表示，會清楚羅列程數及指明要求，同時考慮保留靈活空間，以確保顧及條例清晰化，並達到「拉上補下」。運輸署署長謝詠誼指，車輛證明書上將有二維碼可供執法人員辨識真偽，且市民必須透過平台預約網約車，因此偽冒標識難以誤導公眾。



運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

遇突發狀況難維持行程數目礙續牌？ 陳美寶：保持靈活性

政府表示，條例會規定司機每月的行程數目，以確保運力提供。當局亦會持續監察數據，如司機營運不足，平台會發出提醒。若司機營運情況依然欠佳，日後將不獲續牌。勞工界議員周小松關心，雖然政府曾提出如司機有突發狀況可酌情處理，但條文中未有說明具體處理方式，以及運輸署署長是否有酌情權。

運輸及物流局局長陳美寶表示，牌照條款中會清晰羅列要求，並指明運輸署署長在憲報公報中說明行程數目，且行程數目有多種表述方法，可以保留靈活性，助司機達到營運目標。

周小松認為，如行程數計算方式過於寬鬆，或未能適切顧及某部分有特殊情況的司機，而且條文似乎未有賦予運輸署署長酌情權力，或難以處理突發狀況。陳美寶表示，總量限制為政策的初心，車輛數目有所限制，因此希望確保初階段有足夠運力，但對於個別案例的考量，會儘量作出平衡。

2026年4月28日，勞聯周小松主持立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議。（立法會）

議員憂車輛標識遭偽冒 謝詠誼：有二維碼可辨認

為打擊「白牌車」，司機需於車輛的擋風玻璃貼上車輛證明書作為標識，以助市民識別合法網約車。小組委員會主席陳恒鑌提到有不少人會在車輛後方展示各類飾品，或有人趁機貼上偽冒的自製標識，引起市民誤會。

運輸署署長謝詠誼表示，局方提供的標識上設有二維碼，可供執法人員掃描並分辨真偽；而且持牌平台需要指明車輛車牌、司機名字及其樣貌，故「白牌車」即使自製假標識，仍難以冒充合法網約車。因此，她指如市民在平台上預約車輛，而非於街上截車，便不會有誤會發生。

運輸署署長謝詠誼。（湯致遠攝/資料圖片）

選委界議員陳恒鑌。(李澤彤攝/資料圖片)

網約車司機需符體格要求 議員倡審查性罪行紀錄

申請牌照的司機需要符合體格規定，以確保道路及乘客安全。商界議員嚴剛提出，內地常發生網約車司機性侵女乘客案例，故除體格檢查外，亦應作道德審查，如在批出牌照之前檢查司機過往的罪行紀錄。

陳美寶回應指，會要求持牌平台加入保障乘客安全的功能，包括行程分享及「一鍵支援」，以助乘客在任何突發情況下尋求支援。她續指，性罪行紀錄方面則需要與警務處協調及研究，要視乎是否能夠作出相關查核。陳美寶表示，為保障乘客安全，政府會持開放態度，並持續改善。