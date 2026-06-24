3名懲教員涉偷電視　囚犯稱被指示搬「垃圾」上車　若拒絕會被罰

東頭懲教所3懲教員涉偷運電視回宿舍案，今於區域法院（24日）續審。協助搬運電視的囚犯供稱，首被告叫他將紙箱從儲物室搬到職員房，其後再搬上垃圾車，他當時認為是垃圾，而其工作亦包括做雜務，若拒絕會被罰。另外，在閘門「放行」被告車輛的一級懲教助理亦有作供，他稱以為首被告跟次被告外出學揼垃圾，他又哽咽稱，他當次被告是其半個師傅，絕不相信對方會偷電視。



囚犯稱傑哥叫他搬垃圾

協助搬運電視的囚犯錢昕賢供稱，案發當日早上，首被告「傑哥」指示他和江卓謙，在儲物室將紙箱搬到職員房。其後，他與江和囚友何秀俊將黑色膠袋包住的「垃圾」搬上垃圾車。在盤問下，錢稱「傑哥」叫他「搬垃圾」，他不知道裡面是什麼。

協助搬運電視的囚犯錢昕賢指首被告胡漢傑(圖)指示他搬垃圾上車。(陳曉欣攝)

辯方指次被告胡裕輝(左)曾多次獲嘉許。(陳曉欣攝)

第三被告文偉傑。(陳曉欣攝)

如果拒絕要求會被罰

辯方質疑，錢怎知道是垃圾？錢反問：「佢最後揼咗上垃圾車，唔係垃圾係咩？」錢同意他作為「B仔」，需要幫忙雜務，包括搬運工作，如果拒絕要求的話，有機會被懲罰。錢確認其口供，提及「傑哥」帶他和江去士多房，他當日「病病哋」，記得曾「爬高」去搬物。錢沒印象紙箱有多重，同意當天搬運時沒人阻止。

洪檢查過車上無匿藏囚犯便放行

控方其後傳召一級懲教助理洪景陽作供。開案陳詞指洪是批准載有贓物的垃圾車離開院所的職員。洪稱當日負責看守大閘，片段顯示在上午9時51分，駕駛垃圾車的「大輝哥」（次被告）和站在一旁的首被告準備出閘，首被告稱他「要出去」，次被告則沒說話。洪檢查過車上沒有匿藏囚犯後便放行。

以為首被告跟次被告外出學揼垃圾

辯方質疑，首被告當時當更中，問洪得悉首被告要出去，有否感到奇怪？洪說沒有，認為首被告到埗不久，他估計是跟次被告出去「學點揼垃圾」。辯方再指出，片段顯示首被告和洪有說有笑，並非無對話。洪否認，稱只有首被告說話。

洪承認曾因此事被警告

代表首被告的辯方指出，當時首被告表示：「幫手搬幾部電視出去barrack俾啲伙記睇。」問洪是否需要「閘紙」（gate pass），洪說不需要。洪否認。洪表示，他因未經授權放行首被告和檢查垃圾馬虎被警告兩次，承認有不開心過，但沒感到冤屈，覺得：「署方畀得我嘅，我係應該要處分。」他又否認因為首被告連累他被處分而在庭上冤枉首被告。

辯方指次被告多次獲嘉許

次被告的律師盤問指，次被告入職懲教署約30年，歷年來在署方多個活動上幫忙，獲頒嘉許狀，包括2018年主動維修受到颱風吹襲損毀的馬坑監獄設施，為2019年的燒烤晚會籌備了1年，以及在賣物會、聯歡會幫忙。次被告礙於學歷所限，升至沙展後無法再晉升，即將退休。

洪稱當次被告半個師傅

洪同意次被告對工作有熱誠，讚對方「係個好勤力嘅人」，當他是半個師傅，落淚稱：「佢教我做嘢，學咗好多嘢。」又坦言：「有少少唔開心，因為呢件事累到佢刑事案。」

完全不信次被告會偷電視

辯方指，懲教有長官約飯局與下屬聯誼的文化，次被告曾言：「呢啲擦鞋仔飯局我唔會去嘅。」洪同意，認為缺席有可能令長官不快或失望。他完全不相信次被告會處理賊贓和偷電視。

懲教主任稱收到洪的線報揭發

高級懲教主任區晉源供稱，他事後收到洪景陽的線報，指有同僚在職員宿舍見到屬於東頭懲教所的電視，懷疑有同事偷運離開懲教院所。區其後在宿舍2E室發現涉案贓物。

3名被告：胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在赤柱東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。次被告被控1項處理贓物罪，指他同日處理4部贓物電視機。

案件編號：DCCC 359/2025