150師生參觀製中國航空母艦江南造船廠　先睹未面世C929客機模型

大灣區共同家園青年公益基金於6月23日至27日，全額資助舉辦上海「海陸空」科技體驗之旅，逾150師生受惠。他們參觀甚少開放予境外團體的「中國第一廠」的江南造船廠，該廠製造中國航空母艦；同時又到中國商飛上海飛機設計研究院，先睹尚未面世的C929客機模型。



大灣區青年公益基金表示，此行目的是為了讓香港青少年親身感受國家在高端造船業、智能汽車以及航天航空等尖端科技領域的最新發展。

5天的行程中，除率先包機乘搭國家自主研發的C919客機飛往上海，更獲特別安排，成為首批香港中學生參觀被譽為「中國第一廠」的江南造船廠。該廠作為製造中國航空母艦、海軍艦艇與先進商民用船舶的核心基地，甚少開放予境外團體，此行讓香港中學生得以親身體驗，意義重大。

他們又參觀中國商飛上海飛機設計研究院，先睹尚未面世的C929客機模型、極氪智慧工廠、北斗產業技術創新西虹橋基地、鯨魚機器人公司及上海科技館等。一系列尖端科技的所見所聞令同學深感震撼，並了解到國家在科技上的迅速發展，不僅啟發了他們的未來職涯路向，更激發了日後投身相關行業、貢獻國家的抱負。

全國青聯副主席、香港立法會議員、大灣區青年公益基金副主席莊家彬在機場出發儀式上致辭，他指上海是國家重要的經濟、金融及科技創新中心。他說，為配合國家「十五五規劃」推動科技強國、交通強國、製造強國的目標，大灣區共同家園青年公益基金全額資助這個以「海、陸、空「為主題的旅程，目的是令參加學生可以體驗國家在海、陸、空運輸上的最新發展。

署理民政及青年事務局局長梁宏正當日親到送行，並勉勵學生，他指今次安排的上海之旅是一個非常難得的機會，了解國家在工業和經濟，以及人民、文化及社會等領域的發展，並希望學生把學到的知識帶回來香港。