大灣區共同家園基金撥1200萬支持香港青年區內城市交流學習

大灣區共同家園青年公益基金昨日（9日）公佈，將於本年內投放超過1,200萬元，透過多元化交流項目，支持香港青年到大灣區各個城市了解最新發展，預計受惠人數超過10,000人。



基金主席黃永光表示，兩地全面通關後，基金會積極支持及鼓勵香港青年到大灣區內地城市親身體驗，促進青年於灣區作廣泛交往，全面交流，深度交融，了解當地的最新發展及文化生活，讓更多青年把握灣區機遇，融入國家發展大局。



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正審批粵歷交流計劃第一批申請 稍後開放第二期申請

基金表示，「2023粵歷交流計劃」透過資助香港青年服務機構或辦學團體，於大灣區內開展交流活動，提高香港青年對大灣區的科技創新發展、學術文化、經濟及民生等多方面的了解，促進大灣區內年輕人的互相交流及學習。第一批申請已經截止，反應熱烈，基金目前正在審批，稍後亦會開放第二期申請，預計逾4,000人受惠。

為滿足喜歡自由行的香港青年，基金推出「灣行者」- 交流計劃，鼓勵香港青年以小組形式，自主策劃三日兩夜的旅程，前往灣區內地城市進行交流，成功獲批的申請者，在完成計劃及提交文件後，每人可獲資助港幣1,000元，資助名額共1,000個。

基金YO PLACE自本月開始會不斷為會員舉辦「灣區周圍WALK」活動，前往大灣區不同城市參觀和交流，首團80人將於3月24日出發，前往被喻為「中國矽谷」的深圳前海，參觀前海深港現代服務業合作區、創業中心和科創企業等，全年預計逾500人受惠。

基金表示，透過2023「灣區新活新里程」計劃，提供其他多元化資助。其中「實幫你」- 實習及就業計劃，鼓勵香港青年前往大灣區內地城市實習或工作，開展事業新里程；「升學易」計劃亦為往灣區內地升學的香港青年提供資助，以上兩個計劃的津貼每人為港幣1000元，名額各1,000個，先到先得。

「創明天獎學金」的品學兼優，以及熱心服務社會的得奬者及申請者，在今年暑假期間舉辦「大灣區城市體驗之旅」，透過安排學生考察大灣區各個內地城市，走訪不同的企業、高校、創科基地及文化藝術中心，讓其了解當地的發展，促進兩地青年交流，預計將有100人參加。

由於香港前往大灣區內地城市升讀大學的學生持續增多，基金將透過大灣區內地大學參觀計劃，帶領香港的高中學生前往灣區內地城市的熱門大學包括中山大學、暨南大學、廣州中醫藥大學等參觀交流，加深了解，預計全年500名學生受惠。至於「2023-24築願計劃」，旨在透過資助香港青年服務機構舉辦多元培訓項目，幫助香港青少年在學業實習、交流、就業及創業方面的多元發展，提升他們的自身價值。申請由即日起，至3月底止，預計逾400人受惠。