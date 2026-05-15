審計報告聆訊｜廚餘回收質素跌　環保署：家居廚餘含煲湯骨等雜質

上月底發布的審計報告揭示環保署推行智能廚餘回收桶計劃有多項不足，在四年內處理的廚餘質素下降，當中不可回收廚餘的物料佔比大增。立法會政府帳目委員會今日（15日）就相關章節召開公開聆訊，環保署署長徐浩光解釋，政府早年先推行工商業廚餘收集工作，工商業廚餘相對單一，易於控制雜質，及後逐步拓展家居廚餘收集工作，當中可能因為有市民煲湯，使廚餘內有大件骨頭，令不可回收的惰性物料有所上升。



針對採購工作存在漏洞，徐浩光表示，署方已強化內部招標文件審核機制，並試驗引入人工智能管理技術，協助覆檢招標文件。



環境生態局局長謝展寰檢視智能廚餘回收桶。(資料圖片/政府新聞處)

被揭收集廚餘質素跌、採購工作存漏洞、回收網絡擴展進度不理想

除了環保署處理廚餘質素下降外，報告又揭露環保署推行智能廚餘回收桶服務時，採購工作存在漏洞，兩份類近合約的金額差距高達96%。同時，署方嚴重低估服務需求，截至2025年10月，全港僅半數公共屋邨達到「一座一桶」的基礎目標，與政策目標仍有445個回收桶的差距。

環保署長徐浩光：強化內部招標文件審核機制 引人工智能助覆檢

徐浩光表示，署方已強化內部招標文件審核機制，並試驗引入人工智能管理技術，協助覆檢招標文件，以確保符合政府採購指引。同時，署方正檢視和優化合約招標前估算的估價方法，為招標工作提供更務實的預算。

環境保護署署長徐浩光。（資料圖片）

至於建立回收網絡方面，他表示，署方已加快為公共屋邨採購智能廚餘回收桶，確保有足夠設施，在2026年底前全面落實公共屋邨「一座一桶」目標。他又稱，環保署會繼續推動私人屋苑安裝，並加強提供技術資源等，以加快申請程序。

他提到，署方會引入電子資訊管理系統和建構廢物綜合管理資訊系統，以助監測智能廚餘回收桶情況和承辦商表現。

謝展寰：會按審計署建議完善廚餘管理工作

環境及生態局局長謝展寰提到，環保署會持續完善廚餘回收網絡，全港回收網絡已由2021年不足100個，增至現時逾1600個，家居廚餘回收已覆蓋7成人口。隨着回收網絡不斷拓展，廚餘收集量正穩步上升，由2021年每日約130公噸，增至現時每日約390公噸。當局會繼續投入資源拓展廚餘回收網絡，並按審計署建議完善廚餘管理工作。

家居廚餘收集量升幅遠超工商業處所

會上，自由黨議員梁進指，現時廚餘回收率仍偏低，不足一成。他關注家居廚餘收集量升幅遠超工商業處所（即食肆以及街市）收集量的原因。

自由黨飲食界議員梁進。（潘耀昇攝/資料圖片）

徐浩光表示，署方在2021年起推出廚餘先導計劃，早期先就工商業處所推行點對點的廚餘收集服務。工商業廚餘於2021年至2022年已開始上升，家居廚餘收集工作則在2023年才開始拓展，兩者升幅存有差距是因為推行時間有先後之分。

梁進問不可回收廚餘佔比提升原因

梁進又問到，四年內處理的廚餘中，惰性物料（即塑膠餐具、膠袋、大骨頭等不可回收的廚餘）重量的年度佔比提升的原因。徐浩光解釋，政府早期先推行工商業廚餘收集，而工商業廚餘相對單一，易於控制雜質。及後增加家居廚餘回收，當中有不少市民煲湯，故廚餘中可能有大件骨頭，令惰性物料比例有所上升。他指，署方會持續教導市民，相信這需要一定時間。留意到有部分廚餘桶的顏色與垃圾桶一樣是綠色，逐步將廚餘桶改為紫色後，情況已有成效。

鄭泳舜關注加入廚餘收集的工商業場所不多

民建聯議員鄭泳舜關注，加入廚餘收集的工商業場所不多，並舉例啟德體育園尚未加入，問到如何鼓勵更多商場參與。

九龍西候選人鄭泳舜。（鄭子峰攝）

環保署副署長鄭健指，署方一直鼓勵工商業場所加入，亦不時與未加入的管理公司及發展商聯絡。不同的場所選擇不加入的原因都有所不同，其中部分因擔心衞生問題而未有加入。至於啟德體育園，則因為已設有堆肥機，故未有加入。