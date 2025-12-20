惜食堂聖誕停派飯 網傳指因關愛隊要過節 民政署澄清：說法不實
撰文：賴卓盈
出版：更新：
民政事務總署今晚（20日）發聲明，指有人在社交媒體上指石硤尾小區關愛隊，將於2025年12月22日至2026年1月4日暫停派飯，並試圖將有關安排歸咎於「關愛隊要慶祝聖誕及新年」。署方澄清有關說法並不屬實，指有關派飯活動是石硤尾街坊福利會在惜食堂支持下的安排，由石硤尾邨居民服務中心負責，與關愛隊無關。
網上近日流傳一張關於暫停派飯的通告圖片，指惜食堂將於2025年12月22日至2026年1月4日暫停派飯，隨即引來多人熱議，有人質疑是因「關愛隊要慶祝聖誕及新年」。
民政事務總署今晚（20日）在社交平台發文澄清有關說法並不屬實，並觸釋由於惜食堂中央廚房於公眾假期期間未能供應飯盒，加上根據過往經驗，臨近節日期間對飯盒的需求有所下降，相關派飯服務因此暫停。服務中心亦會於飯卡上清楚標示有飯盒供應的日子，讓受助者及早作出安排。
署方又指，雖然石硤尾邨居民服務中心為小區關愛隊的承辦團體，但派飯活動屬服務中心的恆常社區服務。
