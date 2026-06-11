患躁鬱症男子在中環醫務中心縱火　官信因病犯案　判醫院令兩個月

患躁鬱症男子涉在中環一間醫務中心縱火，並燒毀該診所的牆壁，他早前承認縱火罪，今（11日）於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉認為被告因精神病犯案，慶幸無人受傷及沒大範圍起火，惟仍造成他人驚恐，認為醫院令可助被告重新做人，判處被告2個月醫院令。



被告需賠償受害公司2千元

被告陳嘉誠（37歲）承認於2026年3月17日，在中環德輔道中19號環球大廈1203室思健醫務中心，無合法辯解而用火損壞厲於思健醫務所有限公司的牆壁，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。法庭早前下令被告賠償2000元予受害公司。

事件無人受傷但造成驚恐

辯方今引述精神科報告指，被告的躁鬱症病情有改善，但仍需精神科治療，望法庭判處醫院令。張官指幸好本案無人受傷，亦非大範圍起火，但仍造成他人驚恐。張官認為被告如非患病，應不會犯案，終判2個月醫院令。

案件編號：ESCC706/2026