仁滙醫務結業2500宗舉報　海關指證據不足結案　消委會籲民事索償

仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）去年中突然結業，大批家長因購買疫苗套餐慘變苦主，其後該公司唯一登記董事及秘書，涉違反《商品說明條例》遭海關拘捕。事隔一年，海關今日（7日）表示截至今年4月30日共接獲2,514宗相關舉報，惟沒有足夠證據證明違反條例，因此已終止此個案的調查工作。



消委會則指，截至昨日（6日）共接獲1,301宗相關投訴，涉及金額約672萬元，然而商戶已停止營業，難以調停跟進個案，建議苦主提出民事索償，若案件金額不超過7.5萬元，可向小額錢債審裁處提出民事訴訟。



截至2026年5月6日，消委會共接獲1,301宗相關投訴，涉及金額共6,719,397元。（資料圖片）

截至2026年4月30日，海關共接獲2,514宗相關舉報。（資料圖片）

仁滙醫務集團去年5月突倒閉 海關拘公司董事及秘書

仁滙醫務集團提供疫苗注射服務及身體檢查，2025年5月突然倒閉，受影響顧客包括一眾家長及專程來港打針的內地旅客。隨後行政長官李家超5月6日出席行政會議前，表明要追究法律責任，保障消費者的權益，同時商經局正檢討法例，方向包括現行規管是否涵蓋預繳式消費，是否要引入法定冷靜期等。

海關於2025年5月7日公布，發現仁滙結業前數日仍有銷售醫療服務，接受消費者的預繳式消費付款，涉嫌違反《商品說明條例》不當接受付款的罪行，同日拘捕該公司的唯一董事及秘書。

海關不良營商手法調查第一組指揮官曾建華2025年5月7日在記者會中指，會調查涉案商戶結業前的營運及財政狀況，以及有否進行不尋常銷售活動。（資料圖片／王海圖攝）

海關最新回應︰無足夠證據違例 已終止調查工作

直至近日，有購買疫苗套餐的家長在網上表示，收到海關通知指，案件已終止調查，無證據顯示仁滙涉違反《商品說明條例》，對此感到求助無門。不過，也有多名家長今年陸續收到銀行信用卡退款。

海關今日（7日）回應指，截至今年4月30日，共接獲2,514宗相關舉報，經調查及徵詢律政司意見後，沒有足夠證據證明有關商戶或任何人士違反《商品說明條例》，因此已終止此個案的調查工作。

海關指，沒有足夠證據證明有關商戶或任何人士違反《商品說明條例》，因此已終止此個案的調查工作。（資料圖片）

消委會共接1301宗投訴 涉及金額672萬元

消委會今日回應指，截至今年5月6日，共接獲1,301宗相關投訴，涉及金額共6,719,397元，當中最高金額的個案為108,500元，而每宗個案平均金額為5,165元。

消委會表示，一向致力以調停的方式，處理消費者購買產品及服務時與商戶產生的糾紛，惟若商戶已停止營業，則難以調停跟進個案。

消委會指，若商戶已停止營業，則難以調停跟進個案。（資料圖片）

籲苦主向小額錢債審裁處提出民事訴訟

消委會又指，一般而言，若商戶未能按合約履行其責任，視乎實際情況，或可構成違約。消費者有權向其提出民事索償，若案件金額不超過7.5萬港元，可向小額錢債審裁處提出民事訴訟。惟能否成功追回款項視乎多項因素，包括被告人的財政狀況，例如是否正在進行清盤，消費者宜諮詢獨立法律意見。