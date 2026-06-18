其士集團爭產案 盧寵茂指周亦卿手術前有詳問情況 並能下決定
撰文：朱棨新
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其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(18日)在高等法院續審，曾替周亦卿進行肝癌手術的現任醫務衞生局局長盧寵茂作供。盧指，曾向患有肝癌的周亦卿提出治療方案，並解釋該手術複雜，死亡率則為2至3個百分比。周明白其解釋，並表示需時考慮，最終接受手術。盧指，周當時略為緊張，但情緒穩定，明白盧的解釋，亦問及多項問題。而周亦卿為自己下決定，該些事件都有他作主。
長女周莉莉要求法庭裁定遺囑無效
原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，兩人為2015年遺囑的執行人。周亦卿和妻子育有六女一子，他於2018年去世，終年82歲。 根據2015年的遺囑，周亦卿把其持有約62%其士股份、即約1.89億股，贈予周蕙蕙，其他資產分給遺孀和六個女兒，而長女周莉莉則挑戰2015年遺囑的有效性，要求裁定它無效。
盧寵茂指周聽治療方案時緊張但情緒穩定
本身為肝膽胰外科專科醫生的盧寵茂指，周亦卿患有肝癌，周於2015年10月27和28日向他求醫。盧向周提出治療方案，並解釋該手術複雜，涉及兩個階段，而死亡率則為2至3個百分比。盧形容，周當時略為緊張，但情緒穩定。他明白盧的解釋，並表示需時考慮。而周最終於同年11月，兩次接受手術。
周有問多個問題並自己下決定
盧續指，周當時意志堅定，表現不似年屆八旬。他有女兒陪伴在伴，但亦自行問及多項問題。盧形容，周為自己下決定，該些事件都有他作主。
另一醫生認為周思考緩慢與藥物劑量增有關
此外，根據醫療紀錄，周亦卿於同年11月9日時出現思考變得緩慢等情況，盧指周亦卿於同月5日接受第一個手術，而醫療團隊於9日發現周有疲倦、思考變得緩慢等，另一名醫生則認為周的情況和被施用的藥物、肝功能等因素有關。盧同意該醫生的評估，並指當時施用藥物的劑量增加，會令病人的反應變得緩慢。同時，周當時已達八旬，接受該手術後，精神狀況亦會受到影響。
案件編號：HCAP 22/2019
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