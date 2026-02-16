迎馬年｜恒基地產成立50周年與眾同樂　辦長者團年宴及社區同樂日

恒基地產周一（16日、年廿九）成立50周年，集團過去一個月舉行多項慶祝活動，有逾兩萬名市民及員工參與，當中包括一月份舉行的大型員工慶祝活動及「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑」，過去兩日（2月14日及15日）則分別舉辦「恒基50載．馬年耆樂團年宴」及「恒基兆業地產50周年社區同樂日」，共邀請3,500名長者、年輕人及基層家庭參與，感受新春熱日氣氛。 集團預告今年將陸續推出更多活動與特別企劃，與眾同慶50周年。



參與團年宴的長者獲贈新春福袋，非常開心。（恒基地產圖片）

恒基溫暖工程義工隊為長者送上手寫揮春，滿載新年祝福。（恒基地產圖片）

情人節邀300名長者到美麗華酒店吃團年飯

恒基地產在今年2月14日情人節，舉行「恒基50載．馬年耆樂團年宴」向長者傳遞關愛，邀請300名來自博愛江夏圍村、恒莆新苑兩個過渡性房屋項目，以及觀塘區基督教家庭服務中心的長者於美麗華酒店共晉團年飯。

恒基地產招待300位長者享用團年午宴，在歡樂的氣氛下共迎新年。（恒基地產圖片）

現場辦幸運大抽獎和兒童醒獅表演等節目

恒基地產並為他們設計非物質文化遺產吹糖工藝製作攤位、幸運大抽獎和兒童醒獅表演等節目，令長者投入歡樂氣氛，並可通過是次聚會結識更多新朋友，擴闊社交圈子。

恒基地產招待300位長者享用團年午宴，在歡樂的氣氛下共迎新年。（恒基地產圖片）

向長者贈新春福袋 含應節食品及圍巾等禮物

多位恒基溫暖工程義工隊成員亦參與團年宴，他們除了與長者互動交流外，還親手為長者書寫揮春，送上新年祝福。各參與長者更獲贈新春福袋，內含應節食品及圍巾等實用禮品。

多名立法會議員、政府官員、非牟利機構合作伙伴、商界代表，以及恒基溫暖工程義工隊成員均出席支持，與長者一同送蛇迎馬。出席嘉賓包括：恒基兆業地產首席傳訊總監梁美寶；立法會議員、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝；立法會議員鄭泳舜及葉傲冬等。

「恒基兆業地產50周年社區同樂日」氣氛熱鬧。（恒基地產圖片）

50周年社區共樂日邀3200名基層遊中環海濱嘉年華

舉辦團年宴後，恒基地產周日（15日）舉辦「恒基兆業地產50周年社區共樂日」，與逾 20個非牟利團體合作，包括香港明愛、兒童癌病基金、願望成真基金、社區客廳及學校等，邀請逾3,200名長者、年青人、基層家庭及患病小朋友，參與假中環海濱舉行的嘉年華，將愛心和正能量帶給更多家庭和群體。

今年將陸續推出更多活動與眾同慶50周年

恒基地產當日特別邀請多支來自香港青年協會、香港舞蹈團、競技空手道中心等團體的表演隊伍，在場內的「恒基兆業地產社區舞台」分別呈獻音樂、舞蹈、空手道等表演，藉此為年輕人提供展現才華的機會，鼓勵他們實現夢想。

恒基地產預告今年將陸續推出更多活動與特別企劃，與眾同慶50周年。

