減電費｜港燈中電8至10月每月每度電費減8仙　料半數住宅客戶受惠

由於中東衝突推高燃料價格，每月燃料調整費面臨顯著上調壓力，港燈今日（26日）宣布將在8月至10月期間，連續三個月為每月用電量450度或以下的住宅客戶，提供每月每度電8仙的「特別電費補助」，料受惠人數佔港燈住宅客戶總數一半。



中華電力亦指，在同一期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，可獲每度電8仙的「燃料費特別回扣」，預計約5成住宅客戶合資格受惠。今次「燃料費特別回扣」會從中電社區節能基金撥出款項，預計回扣總額約為8,000萬至9,000萬元。



港燈及中電今日（26日）同宣布將在8月至10月期間，分別提供「特別電費補助」及「燃料費特別回扣」。（資料圖片／梁鵬威攝）

港燈「特別補助」限每月用電量450度或以下住宅客戶

港燈表示，「特別電費補助」由港燈「智惜用電關懷基金」全數撥款資助，適用於每月用電量450度或以下的住宅客戶，約佔港燈住宅客戶總數的一半。

港燈表示，近月國際燃料價格顯著上升，導致每月燃料調整費持續上調，為市民帶來額外生活開支壓力，期望透過推出「特別電費補助」，可以有助減輕市民在能源開支方面的負擔。

港燈宣布將在8月至10月期間，連續三個月為每月用電量450度或以下的住宅客戶，提供每月每度電8仙的「特別電費補助」。（資料圖片/廖雁雄攝）

中電「特別回扣」限每每期賬單用電量900度或以下住宅客戶

中電則指，由今年8月至10月期間，向合資格住宅客戶提供為期三個月的「燃料費特別回扣」，以紓緩燃料價格波動對基層市民帶來的影響，協助減輕生活開支。今次「燃料費特別回扣」會從中電社區節能基金撥出款項，預計回扣總額約為8,000萬至9,000萬元。

中電表示，於今年8月至10月期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲得每度電8港仙的「燃料費特別回扣」，預計約五成住宅客戶合資格受惠。以一個家庭每個月平均用電量450度計算，合資格的住宅客戶將可獲超過100元的特別回扣。

中華電力有限公司。（資料圖片）

中電總裁羅嘉進：希望能緩解基層家庭炎夏期間燃眉之急

中電續指，今年7月中電的平均淨電價為每度電144.7港仙，較1月上升2.9%。7月份燃料調整費為每度電43.5港仙，較6月上調0.9港仙，預期燃料調整費升幅會持續一段時間。

中華電力總裁羅嘉進表示，過去數月，中東緊張局勢令國際燃料價格受到影響，今次推出燃料費特別回扣，希望能為基層家庭緩解燃眉之急，特別在炎夏期間，協助他們減輕燃料價格波動帶來的生活壓力。