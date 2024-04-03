三會2024｜消委會黃鳳嫺、前高官徐英偉、袁國強上榜？真相是……

掌握區議會參選人提名權的地區「三會」周一（4日）換屆，新增466名成員，總人數大增至2,999人。茫茫人海中認出成員身份並不簡單，其中一個方法是向耳熟能詳的名字入手。《香港01》翻查「三會」名單，發現黃大仙區防火委員會一名成員叫黃鳳嫺，與消委會總幹事同名同姓；黃大仙北分區委員會成員袁國強，與律政司前司長撞名；土瓜灣分區委員會成員徐英偉，與前民政事務局局長撞名，究竟是否想像中的那位他/她呢？《香港01》逐一拆解。



消委會黃鳳嫺加入防火委員會？原來另有其人

《香港01》翻查黃大仙區「三會」名單，發現防火委員會有一名成員叫黃鳳嫺，與消委會總幹事黃鳳嫺同名同姓，不少傳媒亦報道消委會黃鳳嫺加入「三會」，正當大家以為黃鳳嫺由消費者權益專家，伸延至涉獵黃大仙區防火事務，肩負起推廣防火安全及大廈安全教育的重任之際，原來黃鳳嫺另有其人！

真正的黃大仙區防火委員會成員黃鳳嫺，原來是東九龍居民委員會執行委員，2018年曾經獲得時任民政事務局局長劉江華頒授嘉許狀，表揚她對黃大仙社區的奉獻。

律政司前司長袁國強加入分區會？

另一位與社會知名人士「撞名」的，是黃大仙北分區委員會成員袁國強，他與律政司前司長同名同姓，究竟袁國強是否有前高官加入地區治理體系呢？

原來黃大仙北分區委員會成員袁國強，是民建聯黃大仙地區委員會界別區議員，他在地區服務多年，同時是民建聯黃大仙支部副主席。

土瓜灣分區委員徐英偉是前民政局長？

翻查土瓜灣分區委員會名單，亦發現一個耳熟能詳的名字——徐英偉，與前民政事務局局長、酒店業主聯會總幹事徐英偉「撞名」，莫非再有前高官加入「三會」？

原來他是九龍樂善堂常務總理徐英偉，他同時是樂善堂梁植偉紀念中學的副校監，熱心慈善事務。

南區「三會」兩人叫「劉毅」 一人分飾兩角？

《香港01》早前亦報道過，南區北分區委員會和南區撲滅罪行委員會成員名單中，亦分別有委員叫劉毅，與民建聯南區區議員劉毅同名同姓，莫非一人分飾兩角？

民建聯劉毅接受訪問時拆解這個美麗的誤會，他說自己擔任南區北分區委員會成員，至於南區撲滅罪行委員會的劉毅是深圳社團總會的副主任，兩人都互相認識。他說，去年12月當選區議員時，亦有人錯誤恭喜另一位劉毅，笑言見怪不怪，「我唔需要改名，我叫Victor，佢係Peter。」