來年有意挑戰旅遊界議員姚柏良？　徐英偉：不參選、談退民建聯

前民政事務局局長、香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉早前退出民建聯。有報章專欄引述消息指，徐英偉有意出選旅遊界立法會議員，挑戰現任的姚柏良。徐英偉今日（13日）在電視節目中表示，與姚柏良合作得很好，無論私底下、公開都支持姚柏良，更表明「我（徐英偉）係唔會參選立法會嘅！」



徐英偉又稱退出民建聯有其他原因。他表示，如果要選擇公職或者朋友，他一定選擇朋友，又稱任何造謠抹黑影響家人，就是他的底線，形容「士可殺不可辱」。



徐英偉：不希望有謠言影響他與立法會議員的合作

徐英偉在節目中表示，最近有很多傳聞，他藉此機會解釋，表示對他而言「多朋友」很要緊；幫業界發聲方面，與姚柏良合作得很好，無論私底下、公開講，姚柏良都是他唯一支持的立法會議員，更表明不會參選立法會。他進一步指，不希望有謠言影響他與立法會議員，尤其是姚柏良等「好好嘅朋友」的合作。

退出民建聯有其他原因

至於退出民建聯的原因。徐英偉表示退黨有其他原因，但不在此解釋。他亦表示，如果要選擇公職或者朋友，他一定選擇朋友，表示這是他的基本原則。他續稱，任何造謠抹黑影響家人，就是他的底線，形容「士可殺不可辱」。

真心講對我嚟講，如果我曾經有做錯事，咁我勇於承認，應該嘅。其他人有冇做，做咗啲乜嘢，由佢哋自己去處理，點樣處理呢啲事，我唔做金手指嘅 前民政事務局局長、香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉

徐英偉在加入政府前曾任職銀行界，於2008年出任民政事務局局長政治助理，2017年8月起出任勞工及福利局副局長，及後2020年出任前民政事務局局長。他在疫情期間出席洪為民生日宴會，被時任特首林鄭月娥批評，及後主動辭去局長職務。