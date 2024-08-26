前民政局長徐英偉退出民建聯　鋪路有新去向？︱政壇諸事町

前民政事務局局長徐英偉今日（26日）申請退出民建聯，未有交代原因。徐英偉在任問責官員期間都保留黨員身份，疫情期間經歷「洪門宴」風波辭官，到近年任職酒店業主聯會，都沒有退出民建聯。有黨內中人對其退出感到突然，坦言關係不俗，有政圈中人估計徐英偉會否鋪路有新去向。



前民政事務局局長徐英偉今日（26日）申請退出民建聯，未有交代原因。（資料圖片）

前民政局長徐英偉退出民建聯

徐英偉現時為香港酒店業主聯會執行總幹事，他承認去信民建聯申請退出，但未有解釋退黨原因。

徐英偉2006年加入民建聯，兩年後時任特首曾蔭權引入副局長及政治助理，年僅31歲的他當時獲任命為民政事務局局長曾德成的政治助理。(資料圖片)

徐英偉2017年履新勞福局副局長，與局長羅致光一同會見記者。(資料圖片)

加入民建聯兩年即做官 首位政助升局長

他2006年加入民建聯，兩年後時任特首曾蔭權引入副局長及政治助理，年僅31歲的他獲任命為民政事務局局長曾德成的政治助理，並放棄加拿大護照。

2015年，曾有傳徐英偉因未能晉升而意興闌珊，向局長辭職打算重返民建聯任總幹事，但最終獲挽留，至2017年林鄭月娥上任特首，晉升為勞工及福利局副局長，夥拍局長羅致光。

洪為民生日會最右邊男子所穿的西裝外套款色，與徐英偉當日下午到訪立法會議員辦公室的外套一樣，而這張照片顯示該人沒有戴口罩與在場人士聊天。（資料圖片）

因「洪門宴」風波辭官 仍保留民建聯身分

2020年4月，港府高層大地震，原民政事務局局長劉江華遭撤換，徐英偉頂上黨友空缺，成為歷來最年輕的問責局長，也是首名政助出身的問責局長。不過，2022年一埸「洪門宴」風波令徐英偉辭任局長一職，黯然結束20個月局長生涯。

2022年一埸「洪門宴」風波令徐英偉辭任局長一職，黯然結束20個月局長生涯。（資料圖片/梁鵬威攝）

當年徐英偉被指作為抗疫一員，出席港區人大前代表洪為民的「流水式」生日派對，更多次被林鄭月娥點名批評，雖然徐英偉辭任局長，但仍保留民建聯成員的身分。

2022年9月，民建聯多名立法會議員組成外訪團，到訪多個東南亞國家，徐英偉（左三）亦有隨團。（資料圖片）

徐英偉近年隨民建聯外訪團

「洪門宴」事件後，民建聯多名立法會議員2022年9月組成外訪團，到訪多個東南亞國家，徐英偉亦有隨團，外訪團分別到馬來西亞吉隆坡，與當地中華總商會代表會面，亦有到訪印尼及越南。2023年4月，徐英偉出任酒店業主聯會執行總幹事，亦無需辭去黨員身分。

有民建聯中人對徐英偉退出感到突然，坦言與民建聯關係不俗，有政圈中人估計會否鋪路有新去向，有待觀察。