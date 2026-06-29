陳國基：北都大學城擴規模將成經濟引擎　扶貧非「畀咗錢大曬」

本屆政府上任將近四周年，政務司司長陳國基接受傳媒訪問時表示，北部都會區大學城規模將會擴至超過1000公頃，當中約300公頃為校園區。他指，本港大學在科研方面具備優勢，需要加強發展產學研，並與內地及海外企業合作，成功研發的商業產品能夠拓展內地市場，同時作為經濟引擎，吸引內地及海外學生來港。



有關近日政府公布的精準扶貧政策，陳國基指不應只用金錢層面判斷市民是否需要援助，亦需要給予精神及情緒上的支持。他又表示，「貧」容易令人直接聯想到「錢」，因此會探討扶貧委員會是否需要改名，並會以科學化的指標協助有需要群組。



政務司司長陳國基。（陳國基FB）

北都大學城擴至1000公頃 陳國基：300公頃為校園區

陳國基表示，北都大學城的整體規模會擴展至超過1000公頃，當中約有300公頃為校園區，其餘面積將會發展產業、物流、生態保育及居住等配套。他指，本港大學在科研方面具有優勢，需要進一步加強發展產學研，希望各大學能善用大學城，並與內地及海外企業合作。陳國基又表示，研發過程可在本港進行，成功研發的商業產品可直接於內地或海外開拓市場，亦能夠推動香港作為經濟引擎，吸引內地及海外學生到港就業。

北部都會區三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。圖示牛潭尾「北都大學教育城」構想圖。

陳國基：扶貧不可只講錢 有錢無錢都要快樂

政府日前公布首份精準扶貧成果報告，宣布取消貧窮線，並改為精準扶貧。陳國基表示，判斷市民需要時不應只考慮金錢問題，並非「畀咗錢就大曬」。他又指，若只是金錢問題，政府只需檢討綜援，但事實上精神及情緒等層面亦需要被關注，因此目標是幫助更多在「隊尾」的有需要群組，以及市民「有錢無錢都要快樂」。

係咪畀咗錢就大曬乜都唔使做呢，咁又唔係。因為貧窮除咗錢銀上貧窮，仲有精神上、情緒上貧窮，唔係只係錢。如果只係金錢問題，坦白講檢討綜緩就搞掂。要點樣令到香港市民，特別係老人家，住得開心，有錢、無錢都要快樂，呢個係我哋工作目標。 政務司司長陳國基

政府日前發布首份《香港精準扶貧成果報告》。（任葆穎攝＼資料圖片）

他續稱，由於「貧」容易令人直接聯想到「錢」 ，「扶貧」一詞有局限性，因此會考慮是否為扶貧委員會改名。陳國基又表示，新一屆扶貧委員會將依照7個面向及21個指標，在現有3個目標群組以外協助不同有需要群組。

對於現時年輕失業問題，陳國基認為，許多畢業學生未有工作經驗，故需要的時間較長，是可以理解，但他指部分年輕人不想工作，或許是思想上的問題，需要作教育，如提供訓練及講座等。

陳國基談國安：人心擁護才可百毒不侵

至於香港的國家安全問題，陳國基認為已經有良好的法律基礎，但仍有風險，外部勢力依然試圖影響香港。他表示「 人心最重要」 ，需要人心愛護國家，才可以「 百毒不侵」，故此政府會加強教育工作，教導市民維護國家安全。