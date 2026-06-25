香港五年規劃｜李家超諮詢33名大學代表　聚焦北都大學城建設

香港五年規劃諮詢期至下月14日結束，大學界聚焦推進「教育、科技、人才一體化」及籌建「北都大學城」，多間院校向政府提交進駐意向書。港澳辦主任夏寶龍早前訪港亦曾參觀「北都大學城」選址。行政長官李家超今天（25日）就五年規劃諮詢33位院校代表後，會後在政府總部見記者。他表示，已舉辦十多場諮詢會，不少意見觸及施政報告部署，反映兩者緊密關係，施政報告公眾諮詢下星期一（29日）展開，政府會適當歸納在施政報告及五年規劃之中，相信同時收集意見可減省時間。



李家超：施政報告公眾諮詢下周一展開 同歸納五年規劃之中

李家超表示，今天與大學界的諮詢會聚焦北部都會區大學城建設，聽取專上教育代表的意見，認為很有用，對編制五年規劃很有幫助。他說，五年規劃公眾諮詢上周開展以來，政府已舉辦十多場諮詢會，收到近千份意見，自己親身主持三場諮詢會，涉及港區人大、政協、專上院校界，當中不少意見涉及五年規劃長遠方向，及施政報告的年度部署，反映兩者之間密切關係。

行政長官李家超與33名來自高等院校界別的代表舉行五年規劃諮詢會，會後李家超見記者。（呂婉盈攝）

故此，他宣布，2026施政報告公眾諮詢下周一展開，施政報告與五年規劃一墨相成的施政文件，當中五年規劃屬前瞻性、方向性的指導文件，為未來五年經濟社會發展提供明確方向；施政報告則每年施政部署，訂立具體指標，回應五年規劃的要求及方向，匯報落實進度，因時制宜推卞政策措施。他說兩者關係密切，諮詢會中有人表示意見同時適用施政報告及五年規劃，故下周起同時收集兩者的意見，減省市民的時間，可以分開或同時提供兩者意見，均會納入編制文件時的考慮。今次有線上線下諮詢會，亦會走進社區，聽政黨等不同人士意見。

雷添良：五年規劃具靈活性 查逸超：樂見大學城增至1000公頃

出席諮詢會的包括李家超、大學教育資助委員會主席雷添良、中大校董會主席查逸超、城大校董會主席魏明德。雷添良表示，五年規劃具靈活性，沒有限制院校發展項目。查逸超則表示，樂見北都大學城增至1000公頃，形容此舉將體現教育、科技、人才一體化。

香港五年規劃諮詢文件將「推進教育、科技、人才一體化發展」列為建設國際高端人才集聚高地的核心策略，香港高等教育是將「科教興國」戰略定位轉化為具體行動的關鍵載體，以國際化教育環境匯聚全球頂尖人才，香港以北都大學城推動產學研深度融合，以高質量高等教育服務國家的戰略目標。