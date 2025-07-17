DSE放榜︱民生書院狀元李政盼當獸醫　愛上動物因一「精靈圖鑑」

中學文憑試周三（16日）放榜，今屆有16位狀元，為歷屆之冠。其中九龍的民生書院學生李政以6科5**，數學延伸部份（M2）5*成績成為狀元。李政今早（17日）在電台節目中分享指，希望成為獸醫是因為從小便喜歡動物，曾養過魚、龜及貓等，而且小時候喜歡看《寵物小精靈》。至於「狀元多讀醫」，他認為因果關係不是學生成了狀元才想讀醫科，而是有了成為醫生的志向，再努力讀書，然後便成了狀元。



來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5**成績。（蘇樂瑤攝）

數字M2「只」考獲5*對數學老師有愧疚 會考慮查卷

李政今早在商台節目中表示，為M2只考獲5*感到有點失望，其數學老師亦說是出乎意料「估唔到」，因此對數學老師有愧疚之感。 他指當時考試過後，網上有所謂答案出現，他參照並計算過後，認為應該可以取得5**；李政認為最終只獲5*應該是出於大意，因為「個人本身唔小心開」，會考慮查卷。

幼時曾想過成為動物園管理

他的目標是成為獸醫，因為自小開始喜歡動物，曾飼養過魚、烏龜、貓及甲蟲；小時候喜歡看的《寵物小精靈》亦是原因之一，更會購買「寵物小精靈圖鑑」。李政又言，幼時曾想過成為動物園管理員，但香港沒有典型動物園，只有動植物公園及海洋公園，後來才知道香港有獸醫課程可升讀。

來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5**成績。（蘇樂瑤攝）

他續說去旅行時亦喜歡去當地的動物園，眾多動物中最喜歡鳥類，尤其是鴨和貓頭鷹，他認為鴨很「得意」，而貓頭鷹則「好神奇」，因為平日看似圓滾滾的貓頭鷹，只要推高羽毛，便可看到其實牠們的腿很長，「好奇怪」。

至於「狀元多讀醫」的論述，李政認為因果關係並不是如此，並非成為了狀元後才想讀醫科，而是同學們先有了成為醫生的志向，再為了這個志向努力讀書，最後考獲佳績才成為狀元。被問到選擇志向時有沒有考慮日後入息，社會地位等因素時，李政表示「始終喺香港地要生活」，因此便發掘興趣與生活的交疊位，所以考慮升讀獸醫。

推薦漫畫《海賊王》 李政：等待下一話帶來了生存動力

被問到會推薦甚麼書籍，李政指平日「冇點睇開書」，較常看漫畫，因此推薦《海賊王》，因為該漫畫一直未結束，他可以一直看下去，而等待下一話的時候又為他帶來了生存的動力。

保良局董玉娣中學黃泓智（左）及民生書院李政（右）今早（17日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問。（商台Facebook）

他最後分享指，父母沒有太管教他讀書，只會在考試前幫他溫書，媽媽會提醒他將每日課堂上的內容重溫一次。李政認為最有效的讀書方法是上課時「認真聽書」，其後溫書時效率亦會提高。他又認為讀書最緊要的是同學「自己肯去讀，讀書係自己嘅，人哋迫唔到」。至於暑假有何計劃，他表示會多點接觸與動物相關的事，曾在獸醫診所參加「工作影子計劃」（job shadow），亦有在海洋公園兼職動物護理員。