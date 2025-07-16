DSE放榜｜VTC統一收生計劃即日展開 DSE考生留意三大關鍵時間
撰文：凌雯靜
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中學文憑試DSE今日（7月16日）放榜，同學如成績未達最低入大學門檻，可考慮其他升學途徑。職業訓練局（VTC）統一收生計劃已於即日起一連六日展開，應屆考生需留意三大關鍵時間。
VTC設一連6日統一收生計劃平台
由即日起至7月21日，考生可透過「 VTC中六入學申請平台」（下稱平台）或親身前往 VTC各間院校報讀各級課程，同時亦有約200個資訊攤位於各間中學供學生諮詢及即場報讀。VTC將於2025/26學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，當中所有高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程均屬政府資助課程。
今日VTC已收到約3萬名學生報讀新學年課程，較去年上升。職業訓練局提醒應屆考生，應盡快把握機會入讀心儀課程，其中已獲「有條件取錄」的學生，如放榜成績符合入學條件及要求，將會自動轉為「正式取錄」，VTC會透過短訊通知相關學生，但學生須於今日經平台確認接受學位。
親身報名入代碼可免報名費
此外，新申請人及尚未「正式取錄」的申請人，可於VTC「統一收生計劃」展開期間（7月16日至21日），登入平台或到院校報讀課程。填妥資料後，一般可於15分鐘內獲知取錄結果。如考生親身到院校或資訊攤位報名，只要輸入指定代碼，可獲豁免300港元申請費。
但注意，所有獲得錄取的學生，必須在7月21日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位將屬無效。
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