DSE放榜｜烏港混血女生非洲回港再學廣東話　獲港大取錄讀社工系

DSE中學文憑試今日(16日)放榜,就讀官立嘉道理爵士中學(西九龍)的張天嵐(Bethany)是一名在香港出生的「烏港混女兒」,她的父親是烏干達人,媽媽是香港人,長着非洲面孔的她,6歲時隨爸爸到烏干達生活,12歲再回到香港就讀小六。



不過,雖然Bethany在文憑試中數學不及格,但獲校長推薦參與直接取錄計劃,獲香港大學社工系取錄。



就讀官立嘉道理爵士中學(西九龍)的張天嵐12歲回港後重新學會廣東話,再加上努力,終成功入讀港大。(吳焜曜攝)

父親為建築工人 父母只在周日才一起吃飯、閒話家常

張天嵐的爸爸是建築工人,因為經常需要工作,常常不在家中。她回港生活後,已與外婆同住,「同外婆住可以學到更多嘢」,所以比較喜歡和外婆一起生活。她與雙親關係疏離,父親忙於工作,只有星期日會見爸爸,與他吃飯、閒話家常。

官立嘉道理爵士中學(西九龍)以英語授課,主要取錄非華裔學生。張天嵐6歲時隨爸爸到烏干達生活,12歲再回到香港就讀小六,由於在烏干達生活了一段時間,幾乎忘記如何說廣東話。不過,因為外婆平時會與以中文和她說話,令她重新學會廣東話。

很快便適應香港生活 惟仍感到格格不入

張天嵐回到香港時,仍有不少同學認識她,而外婆也會帶她出外玩耍,所以很快便適應了香港的生活。不過,她覺得非洲和香港環境非常不同,經常會覺得自己與這個城市格格不入。

最初,外婆擔心她會因膚色、習慣等不同會被欺凌,不過沒有發生不愉快的事情。她指烏干達的數學課程比起香港簡單,自己來港後數學成績很差,不過老師一直的支持鼓勵,令她沒有放棄。

張天嵐本來想跟從舅父的腳步加入紀律部隊,不過覺得社工可以做到更多的事情,故此她最終選擇修讀社會工作。(吳焜曜攝)

張天嵐喜歡幫助人,經常跟隨傷殘的姨姨參加社福機構活動。(吳焜曜攝)

數學未能合格 對被港大錄取感到驚訝

張天嵐的舅父在紀律部隊任職,她本來想跟從舅父的腳步,不過因為社工可以做到更多的事情,故此她最終選擇修讀社會工作。她喜歡幫助人,又經常跟隨傷殘的姨姨參加社福機構活動,同時又有和同學一起參與Kids4Kids(童協基金會)和UNICEF(聯合國兒童基金會)的義工活動,燃起了她對社會工作的興趣。

張天嵐對被港大錄取感到驚訝,雖然文憑試數學未能合格,但對中英文成績感到滿意,而選修科亦取得合格成績。她坦言不太勤力,經常到最後時刻才開始溫習,通常會以「向自己解釋課本內容」的方法溫習。她期待進入大學後,能更加自律地學習,更加認識社會。

她表示,在快考DSE才開始溫書,透過「教自己」方式溫習。她覺得補習模式不適合自己,故沒有補習,認為由「認識嘅人」教授會更加有用。

張天嵐(中)感激班主任張詠詩老師(左)和校長李東青(右)對她的培育。(吳焜曜攝)

張天嵐感激老師不離不棄,而校長則看到她的潛力,讓她有信心和希望考上大學。她亦感激外婆教她學習廣東話,讓他融入香港。她又感激朋友,「如果沒有我的朋友,我不會變得如此開朗和豁達(If I weren't for them, I feel like I wouldn't be as cheerful or as open-minded as I'm today)」,她說會一邊上學、一邊參與活動,令她感到「上學是快樂的」。

她鼓勵將來的考生做自己擅長的事,「要發掘你的潛力,沒有人可以停止你的腳步,做你想做的事,聯繫他人,做你自己,做自己擅長的事、學習不擅長的事,爭取一切機會,不要放棄,最終會發現適合、需要自己的事。」(I think that we should that pursue all our potential, nothing can stop you, you can continue to what you want to do, continue making connections, continue just being yourself, continue trying to be better on what you good at, and try to work at what you not as good at.)

官立嘉道理爵士中學(西九龍)校長李東青表示,該校近8成學生屬於少數族裔。(吳焜曜攝)

班主任:非華裔學生不是做不到 而是不想做或不信可以做到

校長李東青表示,該校採用英文教學,有近8成學生屬於少數族裔,致力促進學生共融。至於升學率方面,每年均有5至6名學生獲大學錄取,而其他學生大都會尋求升學,如職業訓練局或高級文憑課程。

張天嵐的班主任、任教公民與社會教育科的張詠詩老師期望她進大學後擴闊視野,將來成為一個好社工,幫助更多有需要的人;又期待她成為其他非華裔學生的榜樣,「佢哋唔係真係做唔到,而係佢哋有陣時唔想做,或者唔相信佢哋可以做到。」張詠詩認為這些學生並非不能成功,「只要想做,one at the time你就會做到。」