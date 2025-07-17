DSE放榜︱兩狀元分享讀書需找適合的方法　英文好竟然與打機有關

中學文憑試DSE昨日（16日）放榜，保良局董玉娣中學「超級狀元」黃泓智及民生書院「狀元」李政今早（17日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，分享讀書心得。他們不約而同表示曾經在網上觀看以英語為主的「打機片」，因而改善英文能力。黃泓智勉勵莘莘學子應為找一個合適自己的溫習或讀書方法，認為用對方法很重要。



保良局董玉娣中學「超級狀元」黃泓智（前右）及民生書院「狀元」李政（前左）今早（17日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問。（商台）

基層狀元：期待留港體驗「U Life」

被形容為「基層狀元」的黃泓智接受訪問時以「唔有錢」來形容家庭狀況，又說即使有機會到外國升學亦不會考慮，擔心會很孤獨，因為留在香港才可體驗「U Life」（大學生活），包括參加幹事會「上莊」、出席迎新營（O Camp）等。

對於讀書有何心得，黃泓智認為要明白「唔讀書就要承擔責任」，又說他在疫情停課時開始整理筆記追趕進度，然後發現用此方法溫習有效，更能從中獲得成就感。他說班上的同學都「好肯讀書」，會互相問問題及討論，形成良好學習環境。他在中三時已預先閱讀高中的書本，學習將來有機會用到的知識，並「不停去讀」。

董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。（林子明攝）

董玉娣中學黃泓智成為「超級狀元」，在6科取得5**佳績，並在數學延伸部分（M2）同樣獲得5**成績。（林子明攝）

狀元靠看打機片學英語

黃泓智又分享以往有「打機」習慣，會在影片串流平台YouTube觀看「打機片」，即以第一身視角遊玩遊戲的影片。由於此類影片以英語為主，觀看時亦變相提升他的英語能力。不過他後來沒有再「打機」，因為「讀書有趣啲」。他又認為學習除了要有目標外，亦要找到適合自己的方法，同一個方法不一定適合所有人。

民生書院「狀元」李政亦有觀看「打機片」學英語，又透露自己比較多玩槍擊遊戲。除此之外，他認為要考取好成績需要有一個明確的志向及目標，然後努力達成目標。

來自民生書院的李政在必修科、選修科生物、化學和資訊及通訊科技6科取得5**佳績，以及在數學延伸部分（M2）獲得5*成績。（蘇樂瑤攝）

至於「狀元多讀醫」，打算從醫的黃泓智指每個人都有自己志向，應以興趣為首位。他的父親是廚師，他笑言「唔識煮嘢食」、「做廚師好辛苦」，未想過跟隨父親學廚。他說且考慮升學時，一定會考慮入息，「最好所有嘢都理想，但要符合興趣」，例如商科收入也可以很理想，但他不感興趣因此便不會選擇從商。