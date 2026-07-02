今日新聞8分鐘｜天星碼頭內地女墮海｜旺角命案死者疑參5同志派對

觀塘道爆食水管 黃泥水淹裕民坊一帶 網民：邊個倒瀉奶茶

觀塘道發生爆水管事故，今日（2日）下午港鐵觀塘站對開至裕民坊一帶均現水浸，大量黃泥水湧出。從網上圖片可見，黃泥水淹沒行車線，車輛紛紛減速涉水而行；有網民笑言：「邊個倒瀉奶茶？」亦有網民指，爆水管疑與裕民坊工程有關。

水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，經署方派員了解後，初步懷疑事故與該地盤承建商的工程有關，導致滲漏。水務署續指，涉事水管用作供應食水予裕民坊建築地盤，事故未有對附近居民及商戶的食水供應造成影響。

01獨家｜黃錦輝醉駕有前科！揭2015年涉酒駕上法庭 重犯料更重判

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被踢爆日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。

《香港01》獲悉，今次並非黃錦輝首次酒後駕駛，他曾經在2015年7月涉嫌醉駕被起訴要上法庭。酒後駕駛一經定罪後最高被監禁3年、罰款25,000元。如果重犯，一般而言判刑更重。根據《立法會條例》，判刑逾3個月即喪失當選為議員資格。不過，黃錦輝已當選為立法會議員。若果議員被判監一個月以上，又經立法會三分二在席議員通過才可解除職務、喪失議席。

尖沙咀滙豐銀行兩韓男持假支票 圖存3900萬美金 涉欺詐被捕

今日（2日）早上10時50分，尖沙咀彌敦道82號滙豐大廈內，有2名男子出示面值約3900萬美金（即約3億港元）的支票，要求轉帳至一公司戶口，銀行職員經驗證後，證實為假支票，遂報警求助。

經調查後，警方以涉嫌「串謀欺詐」拘捕2名韓國籍男子，分別52歲及63歲持護照抵港的男子，二人被帶返警署作進一步調查，案件交由油尖區警區刑事調查隊第四隊跟進。消息指，職員發現有關假支票印刷模糊，而轉帳的公司戶口屬其中一名被捕人。

旺角命案｜死者交友app認識被捕人 疑參加同志派對或涉Chem fun

旺角塘尾道昨日（7月1日）發生命案，一名33歲男子身亡，警方拘捕與案有關的4名男子，事件有更多內情曝光。據了解，各人透過同志交友app 「Grindr」認識，昨日參加同志性交派對期間，疑透過毒品提升性興奮（Chem fun），但卻演變成命案。

尖沙咀天星碼頭內地少女墮海 父親及時落水救起 清醒送院

尖沙咀有人墮海。今日（7月1日）晚上7時07分，警方接獲多個報案，指尖沙咀天星碼頭對開有一名14歲內地少女，懷疑意外墮海。其38歲父親見狀，立即跳海中救起事主。據了解，兩人持雙程證來港。

水警小艇及消防員接報先後趕至，兩人幸仍清醒。網上影片可見，救援人員為兩人套上救生圈並拋下救生繩袋，協助他們重返岸邊。墮海少女腳受傷、父親則手腳擦傷。兩人經救護員初步治理，再由救護車送往廣華醫院。

浩明雅苑車場壞𨋢｜多車被困疑照計費 新貼告示稱維修至7月13日

早前有車主在社交平台發文指，土瓜灣九龍城道浩明雅苑停車場，因汽車升降機摩打故障，雖曾有作維修，但未幾又再發生故障，導致車場內有約30至40部車被困接近3星期，至今亦未能駛離，但卻一直計算收費。一眾受影響車主亦表示投訴無門，因涉事管理公司「完全打唔通電話」，又怒斥停車場「寫明𨋢壞唔包」是霸王條款，只能硬食。

《香港01》記者今早（30日）到現場了解，發現涉事升降機尚未恢復運作，而旁邊亦張貼公告，列明停車場管理公司毋須負責升降機故障導致的任何損失。然而，在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。

南寧艦編隊來港 李家超稱意義重大：讓市民感受國家安全堅如磐石

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，今日（2日）至下周一（6日）展開為期5天的開放參觀和文化交流活動。行政長官李家超在歡迎儀式致辭表示，今次是繼去年7月和10月兩支國家海軍艦隊後，一年內再次有海軍艦艇來港，充分體現國家對香港的高度重視、關心和支持。

今年是中國共產黨成立105周年，亦是香港回歸祖國29周年，李家超指南寧艦編隊在這個重要時刻到港，有三個重大意義，當中包括讓市民親眼見證國防科技自主創新的實力，深切感受國家安全堅如磐石。

歐洲熱浪｜中國冷氣機賣斷價格飆至5000歐 民眾跨國200公里搶購

超級熱浪正席卷歐洲，多地氣溫飆破40℃，面對極端高溫，歐洲部分老舊房屋無法打孔、以及動輒上千歐元的昂貴安裝費令民眾頭疼。不過，產自中國的免安裝「移動分體式冷氣機」近日在歐洲多國遭到瘋搶，甚至出現消費者「跨國跑200公里」只為買下一台存貨的現象。甚至還有部分外國游客「反向代購」，利用240小時過境免簽政策，專門赴華採購冷氣機並托運回國。