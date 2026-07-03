兩自閉男子認加入倡港獨聯盟　一稱因想獲加拿大政治庇護　押後判

兩名患有自閉症的男子，涉加入被港府通緝的「姜牧師」姜嘉偉所成立，提倡港獨的「香港民主建國聯盟」，並曾參與聯盟的視像會議等，去年被國安處拘捕。兩男今(3日)在區域法院，承認串謀分裂國家罪。其中一名被告被捕後稱，想獲加拿大政治庇護才加入組織。其律師求情時亦指，被告曾入獄，獲釋後情況孤立，他確有錯誤想法，但同時亦遭海外人士利用。法官押後至7月29日判刑，待索取兩名被告的背景報告，兩人繼續還押。



同案15歲被告認罪被判囚3年半

兩名被告陳泰森（27歲，速遞員）和伍始東（25歲，侍應），同被控1項《國安法》下的「串謀分裂國家」罪，指他們於2024年11月6日至2025年7月9日，在港串謀和其他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為。

同案一名案發時15歲的被告，已承認1項串謀分裂國家罪，被判囚3年半。

兩名被告陳泰森和伍始東在區域法院罪。(黃浩謙攝)

有「姜牧師」之稱的姜嘉偉現正被港府通緝。(資料圖片)

建國聯被指是非法組織

綽號「姜牧師」的姜嘉偉，因涉顛覆國家政權，於去年11月遭港府懸紅通緝。案情指姜在2024年11月創立「香港民主建國聯盟（建國聯）」這非法組織，並稱該組織為「香港海外政權政黨」，主張包括「光復香港」、「香港獨立」和「殲滅中國共產黨」，兩名被告為「建國聯」的活躍成員。

曾計劃七一在台舉辦活動

「建國聯」在2025年2月15日在台灣舉行記者網上直播記者會，宣布會參選「香港議會選舉」，以及在同年7月1日，在台灣舉行「七一淪陷日升黑旗快閃行動」，在街頭升起「黑色洋紫荊旗」，並播放歌曲《願榮光歸香港》。

兩被告曾參與建國聯的視象會議

兩名被告是「建國聯」成員，亦是多個通訊群組的成員，首被告陳泰森曾就「建國聯」的名稱、黨徽和收集警員和其家屬個人資料等提出建議；次被告伍始東則曾在群組發送「藍白旗」照片並稱為「國旗」，他亦就「香港獨立」後的政策提出建議，包括拆除金紫荊廣場的國旗、取締香港傳媒機構和判處政府高官死刑等。陳另參與12次視像會議，伍則參與1次視像會議。

陳被捕稱想加入加拿大政治庇護

陳於2025年7月9日被捕，他警誡下稱：「我為咗加入加拿大政治庇護，先至加入民主建國聯盟。」警方檢取陳的電話，發現他曾和時任「建國聯」黨主席歐永康對話，陳曾稱因為他是「建國聯」成員被捕，為安全起見，想退出「建國聯」的Line群組，找到更安全平台，會繼續參與討論；陳又表示：｢just hope we can keep fighting on. (希望我們可以繼續打下去。)｣

陳稱怕被捕想退出

警方又在電話的⼀個Google Drive帳戶內，發現｢建國聯｣黨徽的草稿，及要求美國政府保護香港｢政治犯｣，和制裁中港政府官員的提案草稿等。陳在錄影會面指，經姜介紹加入「建國聯」，他認同「建國聯」的宗旨。他在2025年5月因害怕被捕而退出。

警方在伍的家搜出17面旗幟

伍亦於7月9日被捕，警方在其住所內檢獲17面旗幟，包括｢藍⽩旗｣、象徴｢⻄藏獨立｣的｢雪⼭獅⼦旗｣、象徴｢廣東獨立｣的｢⽊棉旗｣、象徵｢東突厥斯坦和維吾爾族獨立｣的｢東突厥斯坦伊斯蘭共和國旗｣和印有｢光復香港時代⾰命｣標語的旗幟。

律師陳出獄後情況孤立被人利用

陳曾因非法煽惑他人參與非法集結等4罪，於2022年被判囚1年。陳的代表大律師今求情指，陳在該案出獄後的經歷非常差，不懂尋求他人協助，情況孤立，加上他患有自閉症，令他生活上好多磨擦。陳在此情況下有錯誤想法，遭海外人士利用。惟法官指，陳警誡下稱為獲政治庇護才加入「建國聯」，質疑他抱功利主義，想「搵著數」。辯方重申陳無諗「建國黨」的宗旨，指他確有錯誤想法、有仇恨，同時遭海外人士利用。

伍認有份設計部份旗幟

伍的代表大律師亦指，伍小一時被確診患有自閉症，一直有尋求精神科醫生和心理學家協助，還押期間則接受輔導。伍家所搜獲的旗幟，辯方承認部份伍有份設計，再找人製作，其他旗幟則是他購入。法官質疑伍聲稱好奇才加入「建國聯」的說法。

案件編號：DCCC1367/2025