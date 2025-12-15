少年參與建國聯認分裂國家罪　官指積極參與非受人影響　囚3年半

15歲男生涉參與正被國安處通緝男子「姜牧師」姜嘉偉所成立的「香港民主建國聯盟」，被國安處拘捕。男生早前承認串謀分裂國家罪，求情稱他少不更事，又患有自閉症，不知天高地厚而犯案。案件今(15日)在區域法院判刑，法官練錦鴻認為被告參與度高，並非少不更事，認為其行為顯示他思路清晰及成熟，亦無證據顯示他受人影響，是一名積極參與者，終他入獄42個月。



被告現16歲，案發時15歲，是一名學生，他承認1項串謀分裂國家罪，指他在2024年11月6日至2025年7月9日期間，在港串謀陳泰森和伍始東，組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。

16歲男生在區域法院認罪被判囚3年半。(黃浩謙攝)

被告曾主動接觸創辦人

練官判刑時指，「香港民主建國聯盟」及「香港議會」的要旨主要鼓吹香港獨立，招攬外國勢力，組織非法團體對抗中國共產黨，最終目的達至國家分裂。被告有積極參與「香港議會選舉」及討論，並有協助宣傳，又曾主動接觸創辦人姜嘉偉，更自薦加入成為會員，並建議成立「情報部門」，收集香港警察資料，及有協助設計黨徽設計，並在社交媒體呼籲他人投票，認為被告屬積極參與。

報告指犯案與患自閉症有關

背景報告指被告犯案時15歲，中三程度，因被捕而停止學業，其父母均是專業人士，曾受高等教育。被告曾患自閉症，懲教所不建議被告進入教導所。臨床心理醫生報告指被告頭腦清晰，情緒穩定，非在政治上有狂熱思想，犯本案或與其症狀有關，及受網上言論影響。

官認為被告思路清晰且成熟

惟練官認為從被告行為，可看出他思路成熟且清晰，並非滿腔熱血而盲目參加，亦沒證據顯示他受他人影響而犯案，故判他入獄42個月。

被告曾6度參與建國聯會議

現正被國安處通緝的男子姜喜偉，在2024年成立一個名為「香港民主建國聯盟」的組織，該組織在去年11月至今年7月，曾在多個網上平台，進行頻密的內部討論。被告曾6度參與會議，並在其社交媒體帳戶宣傳「香港議會選舉」。

被告手機內有提及建情報部門資料

被告在2025年3月因發布有關帖文，因涉煽動被捕，他在錄影會面中表示不認同「香港議會」主張，亦反對參加「香港議會選舉」的投票，他無意顛覆國家。被告在今年7月9日就顛覆國家政權罪被捕，他警誡下保持緘默，警方在其手機檢出他同意為建國聯成立情報部門的資料。

案件編號﹕DCCC 1367/2025